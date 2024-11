ONU : la crise humanitaire continue de s'aggraver en Haïti

Selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), près de 4.900 personnes ont été tuées en Haïti entre janvier et septembre de cette année. Plus de 700.000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, pour moitié des enfants. À Port-au-Prince, capitale d'Haïti, l'aggravation des violences a fait plus de 12.000 déplacés ces dernières semaines. L'insécurité alimentaire continue de progresser, selon le HCDH. Environ 5,4 millions de personnes, soit la moitié de la population, souffrent de la faim. Ulrika Richardson, coordonnatrice résidente et humanitaire de l'ONU en Haïti, a mis en garde plus tôt dans la semaine que la situation en Haïti était critique, en particulier dans la capitale. De nombreux quartiers sont passés complètement sous le contrôle de gangs qui font régner une violence brutale, violent les femmes et embrigadent des enfants, ce qui est extrêmement préoccupant.

Xinhua/VNA/CVN