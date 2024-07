Le Vietnam, un marché potentiel pour les aliments sud-coréens

>> Concours de cuisine K-food Festival à Dà Nang

Tout d’abord, il faut citer les sociétés sud-coréennes Daesang et Paldo qui ont investi dans l’agrandissement de leurs usines, tandis qu’Ottogi a lancé des nouilles instantanées spécifiquement pour le marché vietnamien.

En juin dernier, la société Daesang a investi 30 milliards de won (environ plus de 21 millions d'USD) dans l'agrandissement de son usine au Vietnam. En construisant l'usine de Daesang Vietnam à Hai Duong (production de plats cuisinés, d'aliments instantanés et de sauces), à côté de celle de Hung Yên (transformation de viande fraîche), la capacité de production annuelle de Daesang a considérablement augmenté.

En avril dernier, la société Paldo a achevé sa deuxième usine près de la province de Tây Ninh, dans le Sud du Vietnam, après la première dans la province de Phu Tho (Nord). À l’avenir, l’entreprise prévoit d'agrandir cette deuxième usine afin d’augmenter sa production de nouilles instantanées et de l’utiliser comme base d’exportation vers les pays voisins.

Le Vietnam est également le pays choisi par Ottogi comme base pour promouvoir les activités commerciales mondiales et développer les activités de l'entreprise. Actuellement, Ottogi possède 2 usines au Vietnam, l'une à Bac Ninh qui produit principalement des nouilles instantanées, et l'autre à Binh Duong, qui produit principalement des sauces. Récemment, Ottogi a lancé le produit "Oppa Ramen" exclusivement pour le marché vietnamien.

Parmi les autres marques sud-coréennes célèbres au Vietnam figure Orion. Orion a commencé à exporter son produit phare, Choco Pie, au Vietnam en 1995. En 2006, l'usine My Phuoc à Hô Chi Minh-Ville est entrée en activité et en 2009, la deuxième usine a également ouvert ses portes à Hanoï. Après Choco Pie, la société a continué à élargir sa nouvelle gamme de produits, notamment des snacks à base de pommes de terre, des galettes de riz, des sandwichs pour le petit-déjeuner et des produits gommeux. L'année dernière, l'entreprise est également entrée sur le marché laitier vietnamien en coopérant avec Dutch Mill, première entreprise laitière de Thaïlande.

Le chiffre d'affaires 2023 de la filiale Orion Vietnam a enregistré 475,5 milliards de won, soit une augmentation de 62,8% par rapport aux 292 milliards de won de 2020. Grâce à la croissance continue au Vietnam, l'entreprise augmente ses investissements, notamment dans la construction d'usines supplémentaires.

Quant à CJ CheilJedang, cette compagnie développe le commerce des produits frais axée sur les aliments surgelés au Vietnam. De 2016 à 2017, l'entreprise a élargi son activité en acquérant trois entreprises alimentaires locales. L'entreprise a investi 30 milliards de won pour établir l'usine de Kizuna, une base de fabrication intégrée, dans le district de Cân Giuôc, province de Long An, au Vietnam en 2022 et prévoit d'investir 100 milliards de won dans les installations ajoutées l'année prochaine (2025). Cette usine promeut activement ses exportations vers la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Union européenne (UE) et l’Australie.

Hite Jinro vise à générer 500 milliards de wons de revenus grâce aux ventes de soju à l'étranger. L'entreprise a choisi le Vietnam comme première base de production à l'étranger et a décidé d'établir une usine dans le cluster industriel Green i-Park, dans la province de Thai Binh. L'usine de Hite Jinro au Vietnam devrait être achevée en 2026, avec un objectif initial d’un million de produits par an.

Selon les experts, la raison pour laquelle l'industrie agroalimentaire sud-coréenne se concentre sur le marché vietnamien est que le Vietnam a une structure démographique jeune et un grand potentiel de consommation. La population totale du Vietnam atteint 100 millions de personnes dont environ 46% de personnes âgées de 20 à 40 ans. En outre, la consommation annuelle de nouilles instantanées par habitant au Vietnam est parmi les plus élevées au monde, ce qui en fait un marché des plus attractifs pour les entreprises sud-coréennes de nouilles instantanées

