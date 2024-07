Le Vietnam et le Japon travaillent ensemble pour renforcer l’efficacité du CPTPP

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et le ministre japonais chargé de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), Shindo Yoshitaka, se sont engagés à travailler en étroite collaboration pour améliorer l'efficacité de cet accord, apportant ainsi de plus grands avantages aux entreprises et aux citoyens et renforçant le rôle de l'accord dans le commerce mondial et régional.