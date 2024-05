L'Indonésie offre des services de thérapie aux enfants handicapés et ayant des besoins spéciaux

Le ministère indonésien des Affaires sociales (Kemensos), par l'intermédiaire du Centre intégré Kartini de Temanggung, met en œuvre un programme qui fournit des services de thérapie spéciaux aux personnes handicapées et aux enfants ayant des besoins spéciaux (LATIH ADIKKU), le Centre indonésien des affaires sociales. a rapporté l'Agence de presse nationale Antara.

>> Indonésie : au moins 15 morts dans un glissement de terrain à la suite de fortes pluies

>> Meubles : l'Indonésie ambitionne d'atteindre plus de 7 milliards d'USD d'exportation



>> L'Indonésie expérimente l'utilisation de l'hydrogène pour les transports

Selon un communiqué diffusé par le ministère, les services ont été offerts gratuitement aux personnes handicapées et aux enfants ayant des besoins spéciaux issus de familles à faible revenu. Ce service comprend également la fourniture d'autres services, tels que l'assistance de psychologues et de travailleurs sociaux ainsi que l'éducation ou le conseil des bénéficiaires. "Les installations thérapeutiques comprennent des services de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et des services médicaux", a déclaré Laily Tri Utami, l'une des thérapeutes du centre, citée par Antara.

VNA/CVN