La mission Chang'e-6 renforce la coopération sino-française dans l'exploration lunaire

La Chine a lancé vendredi dernier 3 mai l'engin spatial Chang'e-6 pour collecter et ramener des échantillons de la mystérieuse face cachée de la Lune. Les invités internationaux ont fait l'éloge de la coopération internationale dans le cadre de la mission chinoise Chang'e-6, et ont convenu de continuer de rechercher de nouvelles coopérations dans le domaine de l'exploration de la Lune et de l'espace profond.

Une cinquantaine d'invités de douze pays et organisations internationales ont été invités par l'Administration nationale de l'espace de Chine (CNSA) pour participer à un atelier consacré aux charges utiles internationales transportées par Chang'e-6, et pour assister au lancement à Wenchang, dans la province de Hainan, dans le Sud de la Chine. La mission Chang'e-6 collectera des échantillons de la face cachée de la Lune, ce qui en fait la première mission de ce type dans l'histoire de l'humanité. La mission transporte quatre charges utiles développées dans le cadre d'une coopération internationale, offrant ainsi davantage d'opportunités aux scientifiques du monde entier et fusionnant l'expertise humaine en matière d'exploration spatiale. Des instruments scientifiques de la France, de l'Italie et de l'Agence spatiale européenne (ESA) sont à bord de l'alunisseur Chang'e-6, et un petit satellite pakistanais est également à bord de l'engin spatial.

Xinhua/VNA/CVN