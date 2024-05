Le Hamas acceptera un accord de cessez-le-feu complet "par étapes"

La source a indiqué qu'il devrait y avoir des garanties internationales claires qu'Israël adhérerait au cessez-le-feu et mettrait complètement fin au conflit dans la bande de Gaza. La source a refusé de donner plus de détails sur les termes de l'accord, soulignant que certains points devraient être clairement définis et discutés par la délégation du Hamas, qui est arrivée au Caire samedi 4 mai pour rencontrer les médiateurs égyptiens. Israël n'a pas encore répondu à la proposition du Hamas.

Xinhua/VNA/CVN