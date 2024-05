Indonésie : au moins 15 morts dans un glissement de terrain à la suite de fortes pluies

Au moins 15 personnes sont mortes dans le Centre de l'Indonésie à la suite de glissements de terrain et d'inondations qui ont emporté des dizaines de maisons et endommagé des routes, a annoncé samedi 4 mai l'Agence nationale de gestion des catastrophes.

>> Indonésie : 18 morts et 5 disparus à la suite d'inondations à Sumatra

>> Indonésie : 26 morts à la suite des inondations à Sumatra

>> Dix neuf morts à cause des inondations et glissements de terrain en Indonésie

Photo : AP

Les glissements de terrain provoqués par de fortes précipitations ont frappé la région de Luwu, dans le sud de la province de Sulawesi (Célèbes), vendredi 3 mai peu après 01h00 du matin, a déclaré Abdul Muhari, porte-parole de l’Agence indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB), dans un communiqué.

"Au total, 14 habitants sont décédés à cause des inondations et des glissements de terrain dans la régence de Luwu, dans la province de Sulawesi du Sud", a-t-il indiqué.

Plus de 100 maisons ont été gravement endommagées et 42 emportées, tandis que quatre routes et un pont ont été endommagés, selon la même source.

Plus de 100 personnes ont été évacuées vers des mosquées ou des domiciles de proches et les autorités tentent d'évacuer plus de 1.300 familles qui ont été touchées.

Dans une autre zone de la province de Sulawesi du Sud, au moins une personne a trouvé la mort et deux autres ont été blessées lors d'inondations qui se sont produites vendredi, a déclaré le porte-parole de l'Agence, dans un autre communiqué.

L'Indonésie subit de nombreux glissements de terrain pendant la saison des pluies et le phénomène a été aggravé dans certains endroits par la déforestation.

Au début du mois de mars, des inondations soudaines et des glissements de terrain sur l'île de Sumatra ont tué au moins 30 personnes et des dizaines d'autres ont été portées disparues.

AFP/VNA/CVN