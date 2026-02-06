Hô Chi Minh-Ville

Les produits vietnamiens dominent le marché des achats du Têt

Dans un contexte où le pouvoir d’achat n’a pas encore connu de reprise franche, les produits vietnamiens continuent de s’imposer nettement sur le marché du Têt, aussi bien dans les marchés traditionnels que dans les réseaux de distribution modernes de Hô Chi Minh-Ville, grâce à une qualité de plus en plus affirmée, des prix raisonnables et une origine clairement identifiée.

Malgré une demande qui n’a pas encore pleinement rebondi, les produits vietnamiens confirment leur attractivité sur le marché des achats du Têt à Hô Chi Minh-Ville. Des denrées alimentaires fraîches aux produits de grande consommation, en passant par les aliments transformés et les articles ménagers, les marchandises d’origine nationale sont de plus en plus privilégiées par les consommateurs en raison de leur qualité stable, de leur adéquation aux habitudes de consommation locales et de la transparence de leur provenance.

Dans les marchés traditionnels, notamment au marché de Bình Tây, les étals de produits secs, de confiseries et de spécialités du Têt proposent majoritairement des articles fabriqués au Vietnam. Selon les commerçants, plus de 90% des marchandises mises en vente sont d’origine nationale, avec une domination quasi totale des produits emblématiques des fêtes de fin d’année tels que les fruits secs, les confiseries et les spécialités traditionnelles. Les consommateurs privilégient ces produits pour leur goût familier, leur traçabilité claire et la facilité de contrôle de leur qualité.

Les produits vietnamiens bénéficient également d’avantages notables en matière d’approvisionnement, avec des délais de livraison rapides et des prix relativement stables par rapport aux produits importés, en particulier durant la période de forte demande précédant le Têt. Ces atouts contribuent à maintenir un niveau de ventes relativement stable, malgré un environnement de marché encore marqué par de nombreuses incertitudes.

Dans les réseaux de distribution modernes, les produits nationaux occupent également une place prépondérante. Au sein des grandes chaînes telles que Co.opmart, Winmart, GO!, Tops Market, Satra, Bách Hóa Xanh ou MM Mega Market Vietnam, les produits vietnamiens représentent plus de 90 % des références commercialisées, couvrant l’ensemble des segments, des produits frais aux aliments transformés, en passant par les biens de consommation courante. De nombreux articles nationaux se distinguent aujourd’hui par un design plus attractif, une qualité améliorée et des prix adaptés au pouvoir d’achat des ménages.

Stimuler la consommation pendant la période du Têt

Pour les distributeurs, l’orientation en faveur des produits vietnamiens ne répond pas uniquement aux besoins immédiats du marché, mais s’inscrit dans une stratégie de développement durable. Les systèmes de distribution modernes renforcent leurs partenariats avec les producteurs, les coopératives et les petites et moyennes entreprises, tout en accompagnant ces dernières dans l’amélioration des normes d’emballage, d’étiquetage et de présentation afin de faciliter leur intégration dans les circuits de vente modernes. Parallèlement, de nombreuses campagnes de promotion et de reconnaissance des produits vietnamiens sont mises en œuvre pour stimuler la consommation pendant la période du Têt.

Les enseignes de distribution considèrent également les produits vietnamiens de haute qualité et les marques de distributeur comme des leviers essentiels de compétitivité. En développant des gammes de produits à marque propre issues de producteurs nationaux, proposées à des prix compétitifs et adaptées à différents segments de clientèle, les distributeurs renforcent l’attractivité de leurs systèmes de vente au détail.

Un autre point marquant du marché du Têt cette année est la montée en puissance des produits OCOP (One Commune One Product) et des spécialités régionales. À MM Mega Market Vietnam, le nombre de produits OCOP a doublé par rapport à l’année précédente, avec une offre diversifiée allant des confiseries et fruits secs aux plats prêts à consommer, répondant aux exigences en matière de sécurité alimentaire et aux préférences gustatives des consommateurs urbains. De nombreuses promotions, pouvant atteindre 30 %, ont contribué à attirer une clientèle nombreuse.

Selon le Département municipal de l’Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh-Ville, la préférence croissante des consommateurs pour les produits vietnamiens, tant dans les marchés traditionnels que dans les supermarchés, témoigne d’un renforcement de la confiance du public. Cette tendance constitue également un moteur important incitant les entreprises à investir davantage dans l’amélioration de la qualité et le développement des marques nationales. Les programmes de mise en relation et de soutien à la consommation des produits vietnamiens continueront d’être déployés afin de garantir un approvisionnement en marchandises de qualité à des prix adaptés, contribuant ainsi à la stabilisation du marché et à la construction d’un écosystème de production et de distribution durable pour les produits vietnamiens sur le marché intérieur.

