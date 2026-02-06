Foire du Printemps 2026 : sécurité et circulation pleinement assurées

La Foire du Printemps 2026, organisée du 2 au 13 février au Vietnam Exposition Center (VEC), dans la commune de Dong Anh à Hanoï, se déroule en pleine période de pointe des achats du Têt et accueille chaque jour des dizaines de milliers de visiteurs.

Face à cette forte affluence, la Police de Hanoï a mis en œuvre un plan global afin d’assurer l’ordre public, la sécurité et une circulation fluide, en renforçant la coordination, le contrôle et le traitement strict des infractions.

Photo : VNA/CVN

Selon ce dispositif, la Police de la circulation est mobilisée au maximum aux heures de pointe, le matin et l’après-midi, aux carrefours stratégiques autour du VEC ainsi que sur les principaux axes reliant le centre-ville et les localités voisines.

Dans les premiers jours de la foire, le flux de véhicules vers le site a augmenté de manière significative. Grâce à des mesures synchronisées de régulation, de guidage et de prévention des embouteillages, la circulation est restée fluide et aucun incident majeur n’a été signalé.

Sur le site de la foire, la sécurité est maintenue au plus haut niveau grâce à une coordination étroite entre la Police de la commune de Dong Anh, les forces de sécurité de base et les unités fonctionnelles. Un dispositif de protection à plusieurs niveaux a été déployé afin d’assurer la sécurité absolue des activités et des visiteurs.

La coordination efficace entre la Police de la circulation et la Police locale de Dong Anh a permis de garantir l’ordre et la sécurité tout au long des premiers jours de l’événement, facilitant les déplacements des visiteurs et laissant une impression positive sur l’organisation de la capitale.

Organisée par le ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec les ministères, secteurs et localités concernés, sous la direction du gouvernement, la Foire du Printemps 2026 rassemble plus de 2.500 entreprises et près de 3.000 stands. Au-delà de la promotion des produits et marques vietnamiens, l’événement constitue un espace culturel dynamique, contribuant à renforcer l’image d’une capitale sûre, accueillante et bien organisée à l’occasion du Têt traditionnel.

VNA/CVN