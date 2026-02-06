Exportations vietnamiennes en hausse de près de 30% en janvier

Selon les données publiées le 6 février par l’Office national des statistiques (ministère des Finances), la valeur d’échanges commerciaux du Vietnam en janvier 2026 s’est établi à 88,16 milliards de dollars, en légère baisse de 0,6% par rapport au mois précédent mais en forte progression de 39% en glissement annuel.

>> Le Vietnam vise une croissance des exportations de 15 à 16% en 2026

>> Renforcer la compétitivité des exportations vietnamiennes

>> Les exportations de produits agrico-sylvicoles et aquatiques en hausse de près de 30%

Photo : VNA/CVN

Les exportations ont augmenté de près de 30%, traduisant une reprise positive des activités de production et de commerce dans un contexte économique mondial encore marqué par de nombreuses incertitudes.

Plus précisément, les exportations de marchandises ont atteint 43,19 milliards de dollars en janvier 2026, en recul de 2% par rapport au mois précédent mais en hausse de 29,7% par rapport à la même période de l’an dernier. Le secteur économique national a réalisé 9,51 milliards de dollars, en baisse de 2%, tandis que le secteur à capitaux étrangers, pétrole brut compris, a enregistré 33,68 milliards de dollars, en diminution de 1,9%.

Au cours du mois, neuf produits ont affiché un chiffre d’affaires à l’exportation supérieur à un milliard de dollars, représentant 72,4% du total des exportations.

S’agissant de la structure des exportations, les produits industriels transformés ont continué de jouer un rôle moteur, avec 38,43 milliards de dollars, soit 89% du total. Les produits agricoles et forestiers ont atteint 3,65 milliards de dollars, représentant 8,5%, tandis que les produits aquatiques se sont établis à 1,01 milliard de dollars, soit 2,3%. Les combustibles et minéraux n’ont représenté que 0,10 milliard de dollars, équivalant à 0,2%.

Du côté des importations, le chiffre d’affaires des marchandises importées en janvier 2026 s’est élevé à 44,97 milliards de dollars, en hausse de 0,6% par rapport au mois précédent et de 49,2% en glissement annuel. Le secteur économique national a importé pour 12,91 milliards de dollars, en baisse de 11,4% par rapport au mois précédent mais en hausse de 18,2% sur un an. Le secteur à capitaux étrangers a enregistré 32,06 milliards de dollars, en progression de 6,5% par rapport au mois précédent et de 66,8% par rapport à la même période de l’an dernier.

En janvier 2026, huit produits importés ont affiché une valeur supérieure à un milliard de dollars, représentant 64,9% du total des importations, dont un produit dépassant les 10 milliards de dollars, soit environ 37%. Les biens de production ont représenté la part prépondérante, avec 42,3 milliards de dollars, équivalant à 94% du total, comprenant principalement les machines, équipements, outils, pièces détachées ainsi que les matières premières, combustibles et matériaux. Les biens de consommation ont atteint 2,67 milliards de dollars, soit 6%.

En termes de marchés, les États-Unis sont restés le premier débouché à l’exportation du Vietnam, avec un montant de 13,9 milliards de dollars. La Chine a continué d’être le premier importateur du pays, avec 19 milliards de dollars d’importations.

Au cours du mois, l’excédent commercial du Vietnam avec les États-Unis s’est établi à 12 milliards de dollars, en hausse de 28,6% en glissement annuel, tandis que l’excédent avec l’Union européenne a atteint 3,9 milliards de dollars, en augmentation de 3,9%. En revanche, le déficit commercial avec la Chine s’est élevé à 12,7 milliards de dollars, celui avec la République de Corée à 3,4 milliards de dollars et celui avec l’ASEAN à 1,3 milliard de dollars, tous en forte progression par rapport à la même période de l’an dernier.

Selon les estimations préliminaires, la balance commerciale des marchandises en janvier 2026 a enregistré un déficit de 1,78 milliard de dollars, alors qu’un excédent de 3,17 milliards de dollars avait été dégagé un an plus tôt. Le secteur économique national a accusé un déficit de 3,4 milliards de dollars, tandis que le secteur à capitaux étrangers, pétrole brut compris, a dégagé un excédent de 1,62 milliard de dollars.

Afin de stimuler les exportations dans les temps à venir, la directrice générale de l’Office général des statistiques, Nguyên Thi Huong, a recommandé au gouvernement de poursuivre la mise en œuvre efficace des mesures de promotion commerciale, de diversification des marchés, des chaînes d’approvisionnement et de production, tout en améliorant la qualité des produits et en renforçant la participation du Vietnam aux chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales. Elle a également souligné la nécessité d’exploiter pleinement les accords de libre-échange, d’élargir les exportations vers les marchés nouveaux et potentiels, dans l’objectif d’assurer un excédent commercial durable.

VNA/CVN