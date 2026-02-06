Les entreprises vietnamiennes en quête de débouchés à Fruit Logistica 2026

Dix entreprises vietnamiennes spécialisées dans les fruits et légumes participent à la 33 e édition de Fruit Logistica, principal salon mondial des produits frais, ouverte le 4 février au centre des expositions Messe Berlin avec la présence de quelque 2.600 exposants venus de près de 90 pays et territoires.

Cette participation s’inscrit dans le cadre du Programme national de promotion commerciale annuel, co-organisé par l’Association des fruits et légumes du Vietnam (Vinafruit), afin de soutenir les entreprises locales dans leur conquête et leur expansion sur les marchés internationaux.

Se déroulant sur trois jours, du 4 au 6 février, Fruit Logistica reste l’un des salons professionnels les plus importants au monde. Il réunit l’ensemble des acteurs de la filière pour favoriser les connexions commerciales, promouvoir l’innovation et renforcer les partenariats entre entreprises à l’échelle mondiale.

Selon Nguyên Thanh Binh, président de Vinafruit, les entreprises vietnamiennes souhaitent, à travers cette édition, consolider leurs débouchés existants tout en prospectant de nouveaux partenaires afin d’élargir leur clientèle et de développer leur présence sur le marché européen. Il estime que pour pénétrer plus efficacement ce marché exigeant, les producteurs vietnamiens doivent impérativement faire évoluer leur mentalité de production, renforcer leurs compétences en gestion et respecter pleinement les normes techniques et réglementaires en vigueur.

Ces derniers temps, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes vers l'Europe ont enregistré des signaux extrêmement encourageants, particulièrement sur le marché allemand avec une croissance supérieure à 50% en 2025. Dans ce contexte, la filière vietnamienne continue d'accélérer sa restructuration vers une diversification et un équilibre accrus pour éviter la dépendance envers certains marchés traditionnels. Nguyên Thanh Binh considère cela comme un signe manifeste du potentiel et des perspectives durables des produits agricoles vietnamiens en Allemagne et en Europe.

Selon les entreprises participantes, outre les atouts liés à l’application des sciences et technologies ainsi qu’à l’innovation, l’un des avantages majeurs pour conquérir le marché européen réside dans le fait que la plupart des fruits vietnamiens sont déjà autorisés à l’importation sans nécessiter de longues procédures de négociation. Par ailleurs, l’exploitation efficace de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) confère un avantage concurrentiel significatif en termes de droits de douane. Cet atout représente un levier stratégique pour une intégration plus profonde des fruits vietnamiens sur les marchés français, néerlandais, allemand et, plus largement, dans l’ensemble de l’Union européenne.

Malgré ces facilités, l’accès au marché européen reste soumis à des défis importants, notamment les mécanismes de contrôle a posteriori. Les exportateurs doivent ainsi garantir une traçabilité et une gestion rigoureuses à l’ensemble des stades, depuis les zones de production et les unités de transformation jusqu’à l’exportation, a souligné Nguyên Dinh Tung, directeur général de Vina T&T Group.

En marge du salon, la Vinafruit, en collaboration avec le Bureau commercial du Vietnam en Allemagne, a tenu une réunion de travail avec Tabea Mack, responsable des achats au sein du Programme d’appui aux importations (Import Promotion Desk – IPD). L’objectif était de solliciter un soutien et d’explorer les perspectives de coopération future.

