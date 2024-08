La ville balnéaire de Nha Trang se met à l’heure des Cerfs-volants d’or 2024

Selon le président de la VAC, Dô Lênh Hung Tu, 161 œuvres cinématographiques se sont inscrites au festival, dont 16 longs métrages, 18 séries télévisées, 41 documentaires, 18 films scientifiques, 14 films d’animation, 50 courts métrages et quatre œuvres théoriques et critiques.

L’événement de cette année enregistre le plus grand nombre de films enregistrés, affirmant la réputation croissante des Cerfs-volants d’or, a déclaré M. Tu.

Nguyên Van Nhuân, directeur du Département provincial de la culture et des sports, a déclaré que l’événement offre une grande opportunité à Nha Trang - Khanh Hoa de promouvoir l’image, le potentiel et les atouts du tourisme.

Il proposera une gamme variée d’activités, telles que des projections de films des films participants du 3 au 9 septembre, des talk-shows et un séminaire sur l’industrie cinématographique vietnamienne depuis la réunification nationale.

Photo : VNA/CVN

Le comité d’organisation décernera des titres tels que le Cerf-volant d’Or, le Cerf-volant d’Argent et le Certificat de mérite aux meilleures œuvres des catégories de longs métrages, séries télévisées, documentaires, films scientifiques, films d’animation, courts métrages et travaux théoriques et critiques.

Des prix supplémentaires de la VCA seront également décernés aux premiers films, aux films préférés du public, aux films reflétant de manière vivante une série thématique, ainsi qu’aux acteurs et actrices prometteurs dans les longs métrages et les séries télévisées.

VNA/CVN