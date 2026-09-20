Ligue 1 : en démonstration, Lyon éparpille Rennes

Lyon a pris la deuxième place de la Ligue 1 après sa large victoire contre Rennes (4-0) samedi 19 septembre au Groupama stadium au terme d'un match de la 5 e journée entre deux clubs européens marqué par une interruption du jeu peu avant la pause pour un incident de tribunes.

>> Ligue 1 : trop fragile, l'OM cède face au Paris FC

>> Ligue 1 : Monaco et Brunner poursuivent leur été indien en battant Lens

>> Ligue 1 : Monaco-Lens en entrée, Lyon-Rennes en plat et le "Classique" en dessert

Photo : AFP/VNA/CVN

Mercredi les Rennais s'étaient contentés d'un nul (0-0) sur le terrain des Autrichiens de Sturm Graz pendant que l'OL s'imposait à Anderlecht (2-1) en ouverture de la Ligue Europa.

Portés par ce succès acquis en faisant largement tourner son effectif, Lyon, invaincu en Ligue 1, a de nouveau changé une grosse partie de son onze de départ.

Les joueurs de l'OL ont largement contrôlé la première période et ont été récompensés par deux buts marqués par Ernest Nuamah, qui revient en grande forme après avoir vécu une saison quasiment blanche en 2025-2026.

Il a ouvert la marque à la conclusion d'une action collective après une passe de Corentin Tolisso (7e) et a doublé la marque après un service de Pavel Sulc (2-0, 30e). Entre-temps, le Ghanéen avait manqué une belle occasion face au gardien Brice Samba (20).

Au début de la seconde période, l'OL a porté le score à 3-0 par l'arrière droit suisse Zachary Athekame, là aussi après une bonne action collective (48e).

Dans ce concert offensif, le Belge Loïs Openda, pourtant très actif, n'a pas réussi à trouver l'ouverture malgré plusieurs possibilités. Il aurait pu être récompensé de ses efforts mais son but inscrit à la 63e minute a été refusé pour une faute préalable sur Valentin Rongier.

Banderole insultante

C'est finalement Tolisso qui porté le score à 4-0 d'un tir se logeant dans la lucarne après un débordement sur la droite d'Athekame et une déviation de Khalis Merah (76e) alors que Lyon continuait de bien maîtriser la partie même si c'est Rennes qui a affiché une meilleure possession (54,6%).

Photo : AFP/VNA/CVN

De son côté, le Stade rennais, battu pour la première fois en championnat et qui descend à la 5e place, a été assez peu dangereux, hormis sur deux tirs de Quentin Merlin et Arnaud Nordin sur lesquels le gardien Dominik Greif s'est bien interposé (9e, 15e).

Le portier de l'OL s'est encore illustré devant Esteban Lepaul avant qu'Abner ne sauve sur la ligne devant Mahdi Camara (85e). Lepaul s'est encore créé une occasion en toute fin de match, là aussi contrée par Greif (90e).

Par ailleurs, la rencontre a été marquée par une interruption du jeu peu avant la mi-temps (39), décidée par l'arbitre Mathieu Vernice et le délégué principal, pour une banderole insultante envers le rival régional, Saint-Etienne, déployée dans le virage nord. Celle-ci était pourtant visible avant le début de la rencontre.

L'interruption a duré quelque 13 minutes pendant lesquelles l'entraîneur de Lyon, Paulo Fonseca et ses joueurs sont allés parlementer avec les membres du Kop Virage Nord.

AFP/VNA/CVN







