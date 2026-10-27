Coupe Davis : Alcaraz participera à la phase finale avec l'Espagne, Zverev présent avec l'Allemagne

Alexander Zverev, futur numéro 1 mondial, et Carlos Alcaraz (3 e mondial) seront les leaders respectifs de l'Allemagne et de l'Espagne lors de la phase finale de la Coupe Davis, qui se déroulera du 24 au 29 novembre à Bologne (Italie).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Alcaraz sera accompagné par le jeune Rafael Jodar (20 ans), Alejandro Davidovich, vainqueur à Shanghai le 18 octobre, Pedro Martinez et Marcel Granollers, a annoncé lundi 26 octobre la Fédération espagnole de tennis (RFET) dans un communiqué.

"Nous avons une très bonne équipe sans aucun doute avec Carlos Alcaraz, Rafa Jodar, Davidovich, un bon double avec Marcel Granollers et Pedro Martinez...", s'est réjoui le capitaine de l'équipe ibérique, David Ferrer, cité sur le site.

Ce dernier quittera son poste de capitaine de l'Espagne à l'issue de la Coupe Davis et sera remplacé à partir de janvier par Marc Lopez, ancien joueur espagnol spécialiste du double.

"Nous sommes l'une des équipes favorites pour remporter la Coupe Davis, mais ça n'a pas d'importance, c'est toujours mieux d'avoir les meilleurs joueurs", a ajouté Ferrer.

L'Espagne, qui n'a plus remporté ce trophée depuis 2019, sera opposée à l'Autriche en quart de finale le 26 novembre pour tenter d'aller décrocher une place en demies contre la Grande-Bretagne ou l'Allemagne.

Les Allemands seront eux emmenés par l'actuel numéro 2 mondial Alexander Zverev, assuré de devenir No1 à la fin de l'année.

Jan-Lennard Struff, battu en finale à Bruxelles dimanche et la paire de double composée de Kevin Krawietz et Tim Pütz sont également appelés tandis que le nom du cinquième joueur convoqué sera décidé "ultérieurement", précise la Fédération allemande.

Les deux autres quarts de finale opposeront la République tchèque au Canada le 24 novembre et la République de Corée à l'Italie, chez elle, le lendemain.

Triples tenants du titre, les Italiens pourront notamment compter sur Lorenzo Musetti, sacré à Lyon dimanche, et Flavio Cobolli, mais sont toujours privés de Jannik Sinner (numéro 1 mondial), blessé au genou droit et qui n'a plus joué depuis son sacre à Wimbledon.

Luciano Darderi, Simone Bolelli et Andrea Vavassori complètent la liste italienne.

AFP/VNA/CVN