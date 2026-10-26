Ligue 1 : sans Kvara ni Dembélé, les recrues estivales comme solutions au PSG

Sans Khvicha Kvaratskhelia, absent probablement pour toute la saison, ni Ousmane Dembélé, pendant environ un mois, le Paris SG - qui n'envisage pas de recruter cet hiver - va devoir s'appuyer sur ses recrues estivales pour continuer à briller en Ligue des champions et gérer en Ligue 1.

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L'affiche de la 8e journée de championnat entre le Paris Saint-Germain (2e, 14 points) et l'Olympique lyonnais (1er, 14 pts), finalement décalée à lundi 26 octobre (20h30) à la demande de la Préfecture de police, constituera un premier test pour le club double champion d'Europe dans cette nouvelle configuration.

Même si Kvara, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit mardi contre Barcelone, n'était pas dans une forme optimale depuis le début de la saison, Paris doit se réinventer sans son meilleur joueur de la Ligue des champions de la saison dernière.

À plus court terme, le club doit aussi faire sans Ousmane Dembélé, touché à une cuisse contre le Barça, alors qu'il a été très bon ces dernières semaines. Même si ce n'est pas "une blessure grave", selon son entourage, il sera absent plusieurs semaines tout comme Marquinhos pour une blessure similaire. Le capitaine parisien devrait être suppléé par Illia Zabarnyi, qui aura une occasion de se montrer durant cette période.

Ainsi, Paris va devoir s'appuyer sur ses recrues estivales en attaque, surtout dans la mesure où la direction n'a "pas prévu" de recruter cet hiver, selon une source proche du club.

"Comme toujours, on ne croit pas beaucoup dans le marché de l'hiver sauf s'il y a une super opportunité comme +Kvara+ il y a deux ans", a expliqué cette source, le club restant "attentif pour tous les postes comme d'habitude".

"J'ai déjà dit en début de saison qu'on pouvait rester la même équipe même avec deux ou trois blessures", a indiqué samedi 23 octobre Luis Enrique.

Akliouche, adaptation à confirmer

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Titulaire et buteur contre Manchester City en Ligue des champions, Maghnes Akliouche, 24 ans, doit continuer de monter en puissance.

Après un début de saison assez terne, l'ancien Monégasque réussit de plus en plus à faire des différences.

"J'aime tout ce que fait Maghnes Akliouche: la façon dont il joue buteur, ailier, milieu, sa capacité technique, physique... Je suis très content de l'avoir", a dit récemment Luis Enrique.

Akliouche sait qu'il bénéficie d'"énormément de confiance" de la part de l'entraîneur et de son équipe, "et c'est très important".

Mika Godts, "l'opportunité"

Très discret depuis son arrivée, le Belge de 21 ans a une occasion en or pour s'imposer. Mais pour cela, celui qui a été recruté à l'Ajax Amsterdam pour compenser le départ de Bradley Barcola et donc être la doublure de Kvara va devoir élever son niveau de jeu.

"C'est une opportunité" pour lui, affirme une source proche du vestiaire parisien, qui reconnaît qu'il est toujours en phase d'adaptation.

À lui de progresser rapidement pour se fondre dans le collectif et devenir un remplaçant crédible au Géorgien.

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"Je suis prêt à jouer partout : à droite, à gauche, en neuf, en dix (...), je suis un joueur offensif, explosif. Je prends la profondeur et joue balle au pied", disait-il lors de la journée des médias organisée en début de saison par le club parisien.

Ferran Torres, garder la cadence

Avec l'absence de Dembélé, la recrue espagnole sera amenée à être le titulaire dans l'axe.

Meilleur buteur du club cette saison (sept buts toutes compétitions confondues), Ferran Torres a connu des débuts idylliques à Paris.

Capable de jouer à tous les postes de l'attaque et habitué au jeu de possession, Torres - unique buteur lors de la finale de Coupe du monde - a montré qu'il était bon à ce poste de N°9, celui qu'il préfère. Paris a besoin qu'il garde cette cadence.

Comme la saison dernière, Luis Enrique pourra aussi utiliser Senny Mayulu, 20 ans, et l'attaquant Quentin Ndjantou, 19 ans.

AFP/VNA/CVN