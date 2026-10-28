Anthony Edwards, Kawhi Leonard, Jaren Jackson Jr... Pluie de blessés en NBA

Les blessures se multiplient en ce début de saison de NBA, avec l'annonce de nouvelles absences de joueurs majeurs, à l'image d'Anthony Edwards, Kawhi Leonard et Jaren Jackson Jr.

>> NBA : Doncic fait le show pour la première des Lakers, Minnesota terrasse Miami

>> NBA : première victoire de LeBron James à son nouveau domicile de Philadelphie

>> NBA : Les Spurs de Wemby encore battus, les Knicks aussi

Photo : AFP/VNA/CVN

Edwards, le joueur vedette des Minnesota Timberwolves, va subir une arthroscopie du genou droit qui devrait le tenir éloigner des parquets pendant environ deux mois, selon les médias américains.

Anthony Edwards avait commencé à se tenir le genou dimanche lors de la victoire de son équipe contre Toronto, selon ESPN qui cite des sources anonymes.

Un temps déclaré incertain lundi pour sa blessure au genou, il avait tout de même joué 41 minutes et inscrit 47 points lors de la défaite face à Cleveland.

Le joueur All-Star de 25 ans souffrait déjà du genou droit la saison dernière, avec une douleur liée au syndrome fémoro-patellaire, qui provoque inflations et douleurs chroniques.

Il réalisait cette année le meilleur début de saison de sa carrière, avec une moyenne de 33,3 points, 4,8 rebonds et 3,5 passes par match.

L'Utah Jazz a de son côté perdu l'intérieur Jaren Jackson Jr, aussi à cause d'une blessure au niveau du genou droit.

Le joueur de 27 ans ne devrait pas subir d'intervention chirurgicale après la déchirure d'un ligament, selon plusieurs médias américains, mais il devrait être absent au moins six semaines.

Le meilleur défenseur de NBA en 2023 s'est blessé après avoir été percuté lundi par le meneur des Grizzlies de Memphis Ty Jerome.

Jaren Jackson Jr, transféré vers l'Utah en février après huit saisons à Memphis, n'avait disputé que trois matchs avec sa nouvelle équipe la saison dernière, avant de subir une opération au genou gauche.

L'Utah Jazz a aussi perdu sa star finlandaise Lauri Markkanen, qui souffre d'une entorse au poignet. Son état sera réévalué au jour le jour, a souligné la franchise.

Les Toronto Raptors ont eux déclaré mardi que leur star Kawhi Leonard, qui avait été épargné dimanche lors du duel contre Minnesota, sera absent au moins une semaine après un gonflement du genou gauche.

Il "va suivre un programme de traitement et de rééducation pour soigner le gonflement", a souligné l'équipe dans un communiqué.

"L'IRM n'a révélé aucune blessure aigüe, et (l'état de santé) de Leonard sera réévalué dans une semaine", a ajouté la franchise à propos du joueur arrivé des Los Angeles Clippers cet été et qui a mené Toronto au titre en 2019.

Kawhi Leonard, 35 ans, a été blessé de nombreuses fois au genou droit dans sa carrière, notamment lors des playoffs de 2021 et 2023.

Ces blessures s'ajoutent à celles, notamment, des deux joueurs d'Oklahoma City Jalen Williams et Cason Wallace, un vrai coup dur pour le vainqueur de la NBA en 2025. Ou encore à celle du Français Maxime Raynaud, qui sera absent des Sacramento Kings encore au moins deux semaines à cause d'une subluxation de la rotule droite.

Le pivot "progresse bien dans sa rééducation", a cependant précisé lundi l'équipe californienne.

AFP/VNA/CVN