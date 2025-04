Fusion des provinces : un nom unique, une mémoire partagée

Après que le gouvernement vietnamien a annoncé les noms envisagés pour les 34 provinces après leur fusion, de nombreux Vietnamiens estiment que ce plan est pertinent, tandis que d'autres expriment des regrets.

Un "sacrifice" significatif

La majorité des habitants estiment qu’il ne faudrait pas combiner mécaniquement les noms de deux ou trois provinces, mais plutôt opter pour un nom court, facile à retenir. Quel que soit le nom retenu, cela entraînera inévitablement des regrets pour l’autre province. Choisir le nom de l’une ne signifie pas que l’autre lui est inférieure. Une province peut exceller dans un domaine, mais être moins performante dans un autre. Le nom ne peut être qu’unique : c’est pourquoi il est nécessaire de savoir faire preuve de "sacrifice" au nom de l’intérêt général et du développement commun de la nouvelle entité.

Beaucoup reconnaissent en effet qu’il est impossible de satisfaire tous les habitants lorsqu’il faut choisir un nom parmi deux ou trois. Chacun éprouve de l’attachement et de l’affection pour sa ville natale. Mais ce “sacrifice” en vaut la peine.

Un exemple typique est celui de Hà Tây, fusionnée avec Hanoï. Au début, il y a eu un peu de nostalgie, mais les habitants s’y sont habitués. Surtout, la ville a bénéficié de davantage d’investissements et est devenue plus moderne.

Utilisons ce nom pour un quartier ou une commune ?

Certains lecteurs ont suggéré que les noms des provinces ou villes non retenus pourraient être réutilisés pour nommer des quartiers ou des communes. Par exemple, si Hai Phong et Hai Duong fusionnent sous le nom de Hai Phong, on pourrait nommer certains quartiers Hai Duong 1 ou Hai Duong 2.

"Ainsi, la marque des gâteaux aux haricots mungo de Hai Duong restera vivante, évoquant ce terroir cher à nos cœurs…", a exprimé un habitant de Hai Duong. Dans le même esprit, Trân Thanh Linh a partagé : "Le nom de Bac Giang évoque les célèbres litchis. Ce serait une belle idée de le donner à un quartier ou une commune de Bac Ninh".

Certains articles émouvants ont ainsi proposé de nouveaux noms comme Hai Hung, Hai Dông… ou encore de réutiliser d’anciens noms tels que Hà Nam Ninh, Binh Tri Thiên.

Une opinion largement partagée en ligne. Un internaute a rappelé : "Dans le passé, Sa Dec a été renommée Dông Thap, mais les lieux comme le marché, la rivière, les nouilles ou le village de fleurs sont restés vivants et continuent de faire la fierté des habitants. Si Quang Nam avait été fusionnée avec Dà Nang, et que ce dernier avait gardé son nom, cela aurait-il fait disparaître Quang Nam ? Non. Les nouilles, la culture, les plats traditionnels de Quang Nam vivent encore dans la mémoire des habitants. Le nom peut changer, mais la mémoire, la culture et les gens demeurent".

Et surtout, a-t-il ajouté, "notre ville natale n’est pas simplement un nom sur un papier, mais un lieu où l’on se sent chez soi, où l’on vit pleinement. Nous sommes tous unis par les deux mots : Vietnam".

Nguyên Quôc Tuân, un autre internaute, a de son côté appelé à une écoute attentive des citoyens : "Une seule personne ne peut tout savoir, n’est pas experte en tout. Écouter le peuple, c’est faire confiance à la sagesse collective de millions de personnes. S’ils ont une autre perspective ou une meilleure solution, il faut la prendre en considération. Les propositions doivent s’appuyer sur des données concrètes et des arguments scientifiques afin d’éclairer la réflexion. L’objectif est de trouver la solution optimale et de parvenir à l’unité une fois tous les aspects clarifiés".

Cependant, d’autres estiment que conserver ou abandonner tel ou tel nom de province n’est pas si crucial. Car même si un nom administratif disparaît, les lieux, eux, ne s’effacent pas. "Comme Quảng Nam, Kon Tum, Phú Yên… comment ces noms pourraient-ils s’effacer du cœur des Vietnamiens ?"

Ce qui importe vraiment, soulignent-ils, c’est le fonctionnement de l’administration après la fusion, et surtout ce que cette réorganisation apportera au peuple.

