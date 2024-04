Les entreprises sont prêtes pour la transformation numérique et la transition verte

La transformation numérique et la transition verte deviennent des tendances inévitables de l'économie vietnamienne. Des données montrent que les entreprises de tous les secteurs sont prêtes à prendre une étape décisive et intégrale dans la transformation numérique.

Le rapport annuel sur la transformation numérique des entreprises au Vietnam 2023, publié par le Département de développement des entreprises et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), montre une amélioration significative des scores évaluant le niveau de préparation des entreprises à la transformation numérique. En effet, ces scores ont atteint un niveau supérieur à la moyenne (plus de 2,5 points), soit une augmentation de 0,7 à 1,4 point par rapport à l'année dernière.

Cela montre également que les entreprises opérant dans tous les domaines ont été profondément conscientes de l'importance de la transformation numérique, en intégrant de manière proactive les objectifs en la matière dans leurs stratégies de développement, ainsi qu'en renforçant les ressources nécessaires, en particulier le personnel de direction, ou en investissant davantage dans les projets de transformation numérique.

Dans les temps à venir, les entreprises vietnamiennes devront mener simultanément la transformation numérique et la transition verte pour répondre à la fois aux exigences d'amélioration de la productivité et de l'efficacité économique, ainsi qu’à celles des marchés national et international dans le nouveau contexte. C’est la tendance de "double transformation" qui est menée dans de nombreux pays du monde.

La tendance de la "double transformation" devient de plus en plus importante avec des initiatives qui tournent autour de trois piliers principaux : accroître la productivité et l'efficacité économique de manière durable ; améliorer la résilience et l’adaptation au changement climatique ; minimiser ou éliminer les émissions de gaz à effet de serre, a déclaré Lê Thi Quyên, cheffe de la Chambre de l’information électronique, relevant du Département de développement des entreprises.

Des politiques, des programmes de soutien, des conseils sur les feuilles de route de la transformation numérique et un soutien à l'application de solutions de transformation numérique appropriées, sont absolument nécessaires pour que les entreprises puissent réaliser des percées dans les temps à venir, a-t-elle indiqué.

