Biztech Vietnam 2024 : transformation numérique et verte pour une croissance durable

L'Association vietnamienne des services logiciels et informatiques du Vietnam (VINASA) a organisé vendredi 10 mai à Hô Chi Minh-Ville la cérémonie d'ouverture de la conférence - exposition Biztech Vietnam 2024, placée sous le thème "Transformation numérique et verte - vers une croissance durable".

Se déroulant pendant deux jours les 10 et 11 mai, la conférence - exposition Biztech Vietnam 2024 cible les activités en B2B (business to business) et en B2B2C (business to business to customer) en promouvant la transformation numérique dans le secteur des entreprises.

Plus de 1.000 participants dont des dirigeants, des chefs d’entreprise, des conférenciers et des experts s’y réunissent. L'événement devenu annuel en 2023 a pour objectif de présenter et partager des connaissances, des expériences et des solutions en matière de transformation numérique dans les domaines des opérations, du fonctionnement et de la gestion des entreprises et d’aider ainsi à améliorer l'efficacité de la gestion, de la production, des affaires, du marketing, de la communication et des pratiques de vente des entreprises et organisations.

Investir dans l'écosystème de produits et de services ESG

Lors de l'événement, les experts ont insisté sur la nécessité d’allier la transformation numérique à la transformation verte et au développement durable, en se concentrant sur la transmission des connaissances de base sur les mesures et les normes pour un écosystème de produits et de services ESG (environnement-société-gouvernance).

La 27e enquête mondiale auprès des Pdg de PwC montre que 45% des Pdg du monde ne sont pas sûrs que leurs entreprises puissent "survivre" au cours de la prochaine décennie si elles continuent dans la voie de développement actuelle. Ce nombre a augmenté de plus de 6% par rapport aux résultats de l’enquête de 2023, alors de 39%. Face aux énormes changements et fluctuations des conditions économiques et politiques mondiales, la transformation numérique et la transformation verte sont des solutions impératives pour un développement durable.

Toujours selon les résultats de cette enquête, les trois principales motivations des entreprises pour mettre en œuvre l'ESG comprennent l'amélioration de l'image, de l’image de marque et la réputation de l'entreprise (78%), le maintien de celle-ci à hauteur de la concurrence sur le marché (63%) et la pression des investisseurs (40%).

Lors de la conférence - exposition, des experts de l'organisme national de normalisation du Royaume-Uni (BSI) ont déclaré que la transformation numérique consiste à accroître l'adaptabilité et la résilience, que la transformation verte vise à réduire les émissions et que la croissance verte contribue au développement durable.

La transformation numérique et la transition verte sont le couple de transformations jumelles le plus important. Pour une transition verte, la transformation numérique est indispensable. Sans technologie verte, la consommation excessive d’énergie et de ressources détruira la planète.

Ainsi, 80% des grandes entreprises envisagent d’investir dans l’ESG et 60% des entreprises considèrent l’ESG comme un axe majeur ou un critère clé dans la sélection et la priorisation des initiatives numériques.

Le président de VINASA et chef du comité d’organisation de l'événement, Nguyên Van Khoa, a déclaré que le gouvernement était très fortement engagé en faveur de NetZero. Les principaux marchés du monde, comme les États-Unis et l’Europe, ont commencé à appliquer le mécanisme d’ajustement carbone - des barrières et des normes sur la transformation verte et l’ESG pour les biens, services et solutions d’importation. Même les entreprises de technologies fournissant des services informatiques au Japon et en Europe ont commencé à respecter les normes ESG pour leurs partenaires.

En outre, en plus de devoir mettre en œuvre elles-mêmes la transformation numérique et la transition verte et les pratiques ESG, les entreprises technologiques assument également des responsabilités et fournissent des efforts pour soutenir la transformation chez leurs clients également.

Dans le cadre de la conférence - exposition Biztech Vietnam 2024, six séminaires thématiques ont également été organisés : gouvernance d'entreprise 4.0, Transformation numérique pour la gouvernance des clients-CRM, Martech - Augmentation de l'avantage concurrentiel, Croissance révolutionnaire avec le commerce électronique et le commerce social (E-Commerce & Social Commerce), Transformation numérique et verte pour les entreprises manufacturières et atelier de formation et de conseil sur l'ESG.

