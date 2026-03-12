Les antitoxines botuliques offertes par l’OMS acheminées à Dà Nang

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé le 11 mars au soir avoir livré d’urgence cinq flacons d’antitoxine botulique heptavalente (BAT) à la ville de Dà Nang (Centre) pour soutenir le traitement de trois cas critiques d’intoxication au botulisme après la consommation de poisson fermenté.

Suite à une alerte des autorités sanitaires nationales, l’OMS a mobilisé les ressources de ses bureaux de pays, de ses bureaux régionaux et de son siège afin d’identifier les stocks disponibles à Genève et d’organiser un envoi immédiat au Vietnam.

L’organisation a travaillé en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, les établissements sanitaires locales et ses partenaires aéroportuaires et logistiques pour garantir l’acheminement rapide et sûr de l’antitoxine botulique à Dà Nang.

Angela Pratt, représentante de l’OMS au Vietnam, a exprimé sa profonde préoccupation pour les patients touchés et leurs familles et a remercié les équipes médicales qui assurent des soins intensifs 24h/24.

Elle a souligné que cette intervention rapide mettait en évidence l’importance des partenariats solides et d’une bonne préparation. L’OMS continuera de travailler avec le Vietnam pour renforcer la capacité du pays à réagir rapidement aux urgences sanitaires et améliorer la sécurité sanitaire globale, en coordination avec le ministère de la Santé et ses partenaires.

Hajnalka Horvath, fonctionnaire chargée de la logistique et des expéditions à l’OMS à Genève, est arrivée mercredi après-midi 11 mars à l’aéroport international de Nôi Bài, apportant les flacons d’antitoxine botulique heptavalente depuis le siège de l’OMS en Suisse.

Les flacons ont été remis au représentant du Département de la santé de Dà Nang, le docteur Pham Hông Hà, chef adjoint du Bureau de de gestion pharmaceutique, qui attendait à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoï, avec une équipe de l’OMS au Vietnam.

L’antitoxine botulique est un médicament rare mais essentiel qui peut prévenir l’aggravation des lésions causées par la toxine et améliorer considérablement les chances de guérison lorsqu’il est administré à temps.

Une administration précoce permet de réduire efficacement les taux de mortalité. Les cas de botulisme sévère nécessitent un traitement de soutien, et en particulier une ventilation mécanique, qu’il peut falloir maintenir pendant des semaines ou même des mois.

