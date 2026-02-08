Hô Chi Minh-Ville

L'hôpital Cho Rây s'illumine avec sa rue florale du Nouvel An lunaire

Véritable cadeau offert par le personnel médical aux patients et à leurs familles, la rue florale de l’hôpital Cho Rây (Hô Chi Minh-Ville) transforme l’enceinte hospitalière en un espace de promenade printanière débordant de vitalité.

Le 6 février (19e jour du dernier mois lunaire), l’hôpital Cho Rây a officiellement inauguré la rue florale du Têt Bính Ngọ 2026 au sein même de son enceinte, offrant un espace imprégné de l’esprit du printemps aux patients, à leurs proches ainsi qu’au personnel médical à l’approche du Têt traditionnel. Cet événement vise à amener l’ambiance du Têt traditionnel jusqu'à celles et ceux qui sont en cours de traitement et ne peuvent regagner leur foyer pour se réunir en famille, tout en diffusant un message de solidarité et de bienveillance au sein de la communauté des soins de santé.

Cette année, la rue fleurie s’étend le long des axes principaux de l’hôpital sur plus de 200 m, avec 15 ensembles de décors miniatures réalisés grâce à la coordination de 71 services et départements. Ces installations, composées de fleurs fraîches aux couleurs éclatantes, intègrent également de nombreux symboles de la culture du Têt, tels que des bassins d’eau, des bánh chưng ou des bánh tét. Elles constituent à la fois des espaces propices aux photos souvenirs et des supports de transmission de vœux de santé, de paix et de bonheur pour la nouvelle année.

L’ambiance printanière de l’hôpital est enrichie par diverses activités culturelles et récréatives : stands à 0 dôngs, jeux de tirage au sort, modelage de tò he, prises de photos souvenirs ou encore calligraphie offerte. Patients, proches et personnel soignant ont profité de ces moments pour immortaliser des instants mémorables dans un décor fleuri, rythmé par les sonorités familières du Têt.

Lors de la cérémonie d’inauguration, le docteur Phạm Thanh Việt, directeur général adjoint de l’hôpital Cho Rây, a souligné que l’établissement, en tant qu’hôpital de dernier recours du Sud du pays, accueille de nombreux patients atteints de pathologies graves nécessitant un traitement de longue durée, parmi lesquels beaucoup ne peuvent rentrer chez eux pour le Nouvel An lunaire. C’est pourquoi l’hôpital organise chaque année “la rue fleurie”, afin d’offrir aux patients un Têt plus joyeux et de les aider à se sentir moins seuls.

Au-delà d’une simple exposition florale, la rue fleurie constitue un espace porteur d’un profond humanisme. Elle permet aux médecins, aux patients et à leurs proches de mettre momentanément de côté leurs préoccupations, de partager la chaleur du Têt et de vivre ensemble des instants de convivialité. Chaque décor et chaque activité sont soigneusement préparés par le personnel médical lui-même, avec l’objectif d’insuffler un esprit d’optimisme et d’espoir à ces patients courageux qui luttent quotidiennement contre la maladie.

L’événement a gagné en intensité grâce à la participation de nombreux artistes bénévoles : chanteurs, acteurs, ainsi que des reines de beauté et des personnalités connues. Environ 25 artistes et figures publiques tel que Quyền Linh, Truong Giang, Tiến Luật, Ngô Kiến Huy, Thúy Ngân, Kiều Minh Tuấn, Jun Phạm, Song Luân, Gin Tuấn Kiệt, Khánh Vân, Luong Thùy Linh... ont pris part aux échanges et offert des cadeaux aux patients en traitement, contribuant à apaiser en partie la nostalgie familiale ressentie à l’approche du Têt. Leur présence a créé une atmosphère dynamique, empreinte de joie et de solidarité entre l’hôpital et la communauté caritative.

À cette occasion, des cadeaux du Têt ont également été remis aux patients en situation difficile suivis au Centre d’oncologie, propageant davantage encore l’esprit du Têt vers ceux qui traversent des moments éprouvants. Cette initiative illustre l’attention de l’hôpital, qui ne se limite pas aux soins médicaux, mais s’étend également au bien-être moral et humain.

La rue florale du Nouvel An Bính Ngọ 2026 n’est pas seulement une activité annuelle emblématique de l’hôpital Cho Rây ; elle constitue aussi un message fort de partage, de lien social et d’humanisme dans la prise en charge de la santé. Alors que les préparatifs du Têt battent leur plein ailleurs, cette rue a "éclos" au cœur même de l’hôpital, apportant chaleur, joie et espoir à tous.

Texte et photos : Quang Châu/CVN