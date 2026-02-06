Le Vietnam et la Chine ouvrent une voie verte pour le transfert d’ambulances

>> Le Consulat général du Vietnam à Hong Kong commémore l'anniversaire du Parti
Vers 16h20 le même jour, une voie verte a été activée au niveau du pont de Bac Luân II pour permettre à une ambulance immatriculée 15N-049.80 de transférer en Chine Zhang Huizhong, un Chinois de 63 ans victime d’un infarctus cérébral, afin qu’il puisse y recevoir des soins d’urgence.
|Les gardes-frontières vietnamiens et chinois coordonnent leurs efforts pour ouvrir une voie verte pour les ambulances transportant des patients chinois.
|Photo : VNA/CVN
Auparavant, les deux parties avaient également ouvert une voie prioritaire pour une ambulance immatriculée 14A-022.01 afin de transporter en Chine un autre Chinois de 41 ans, victime d’un AVC, pour qu’il y soit soigné.
Fin 2025, les autorités vietnamiennes ont ouvert à plusieurs reprises ces voies prioritaires pour accélérer le rapatriement de leurs ressortissants chinois confrontés à des urgences médicales, agissant avec célérité pour des raisons humanitaires. Ces interventions opportunes ont permis de répondre rapidement à des besoins urgents de santé publique et individuelle, tout en renforçant les liens économiques et médicaux entre la ville vietnamienne de Mong Cai et la ville chinoise de Dongxing.
En rationalisant ces points de passage d’urgence, l’accord bilatéral a renforcé l’amitié et la coopération entre le Vietnam et la Chine, élargi la collaboration intersectorielle, souligné l’engagement proactif dans l’intégration économique mondiale et fait progresser les réformes administratives en matière de gestion des entrées et sorties, profitant aux citoyens des deux côtés de la frontière, en particulier à ceux des communautés frontalières de Mong Cai et de Dongxing.
VNA/CVN