Le Vietnam et la Chine ouvrent une voie verte pour le transfert d’ambulances

Le poste frontière international de Mong Cai, relevant du commandement provincial des gardes-frontières de Quang Ninh, a annoncé jeudi 5 février avoir collaboré avec le poste frontière chinois de Dongxing pour ouvrir une voie prioritaire destinée aux ambulances transportant des patients nécessitant des soins urgents, une initiative motivée par un fort sens des responsabilités et un esprit humanitaire.

>> Le Consulat général du Vietnam à Hong Kong commémore l'anniversaire du Parti

>> Le Vietnam et la Chine discutent des priorités de la politique financière régionale

>> L'envoyé spécial du chef du Parti communiste du Vietnam rencontre le plus haut dirigeant chinois

Vers 16h20 le même jour, une voie verte a été activée au niveau du pont de Bac Luân II pour permettre à une ambulance immatriculée 15N-049.80 de transférer en Chine Zhang Huizhong, un Chinois de 63 ans victime d’un infarctus cérébral, afin qu’il puisse y recevoir des soins d’urgence.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, les deux parties avaient également ouvert une voie prioritaire pour une ambulance immatriculée 14A-022.01 afin de transporter en Chine un autre Chinois de 41 ans, victime d’un AVC, pour qu’il y soit soigné.

Fin 2025, les autorités vietnamiennes ont ouvert à plusieurs reprises ces voies prioritaires pour accélérer le rapatriement de leurs ressortissants chinois confrontés à des urgences médicales, agissant avec célérité pour des raisons humanitaires. Ces interventions opportunes ont permis de répondre rapidement à des besoins urgents de santé publique et individuelle, tout en renforçant les liens économiques et médicaux entre la ville vietnamienne de Mong Cai et la ville chinoise de Dongxing.

En rationalisant ces points de passage d’urgence, l’accord bilatéral a renforcé l’amitié et la coopération entre le Vietnam et la Chine, élargi la collaboration intersectorielle, souligné l’engagement proactif dans l’intégration économique mondiale et fait progresser les réformes administratives en matière de gestion des entrées et sorties, profitant aux citoyens des deux côtés de la frontière, en particulier à ceux des communautés frontalières de Mong Cai et de Dongxing.

VNA/CVN