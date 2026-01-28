Le ministère de la Santé publie un avis urgent concernant le risque de virus Nipah

Face à l’inquiétude croissante suscitée par le virus Nipah, le ministère vietnamien de la Santé a exhorté les hôpitaux et les autorités sanitaires du pays à prendre des mesures urgentes pour prévenir et contrôler la maladie.

>> Aucun cas de virus Nipah détecté au Vietnam, le ministère de la Santé renforce la prévention

Photo : moh.go/CVN

Dans un communiqué publié le 27 janvier, le Département de l’administration des services médicaux du ministère de la Santé a souligné la nécessité d’une réponse proactive face au risque de pénétration du virus au Vietnam.

La maladie à virus Nipah est classée comme une maladie infectieuse du groupe A, avec des taux de létalité rapportés allant de 40% à 75%. Il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement antiviral spécifique.

Le virus se transmet principalement des animaux aux humains ou par contact avec des objets ou des aliments contaminés. La transmission interhumaine est également possible par contact direct avec les fluides corporels ou les sécrétions d’un patient.

La période d’incubation est généralement de quatre à quatorze jours. Les personnes infectées peuvent présenter des symptômes tels que maux de tête, douleurs musculaires, vomissements et maux de gorge, suivis de vertiges, de somnolence, de troubles de la conscience et de signes neurologiques évocateurs d’une encéphalite aiguë.

Selon le système de surveillance des maladies infectieuses, l’Inde a signalé cinq cas suspects d’infection par le virus Nipah entre le 27 décembre 2025 et le 26 janvier 2026, dont deux cas confirmés en laboratoire dans un hôpital de l’État du Bengale-Occidental.

En réponse au risque d'introduction du virus Nipah au Vietnam et suite aux instructions de la direction du ministère de la Santé, le Département de l’administration des services médicaux a demandé aux établissements de santé relevant du ministère de la Santé, aux unités sanitaires des ministères et des secteurs, ainsi qu’aux départements provinciaux et municipaux de la santé d’enjoindre leurs établissements médicaux affiliés à mettre en œuvre une série de mesures préventives.

Plus précisément, les établissements de santé sont tenus de renforcer leurs efforts de prévention et de contrôle de la maladie et d’appliquer rigoureusement les mesures de protection individuelle pour les professionnels de santé et les personnes ayant été en contact étroit avec des cas suspects ou confirmés de Nipah. Une attention particulière doit être portée aux personnes récemment arrivées au Vietnam ou revenant de pays où des cas ont été signalés au cours des 14 derniers jours.

Les établissements de santé sont également tenus de renforcer la prévention et le contrôle des infections, de renforcer l’inspection et la surveillance, et d’isoler strictement tous les cas suspects ou confirmés de Nipah dans les centres de traitement.

Le Département de l’administration des services médicaux a également demandé aux unités de suivre et de mettre à jour régulièrement les informations sur la situation épidémiologique mondiale, tout en renforçant la communication publique afin de garantir une compréhension précise, de prévenir toute inquiétude inutile et de favoriser l'adoption de mesures préventives.

Les établissements de santé sont également tenus de détecter rapidement les cas suspects afin d’assurer un isolement, un diagnostic et un traitement rapides, et de prévenir la transmission communautaire.

VNA/CVN