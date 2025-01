Cyclisme : Vingegaard et Visma en reconquête

L'année de la reconquête ? Après une saison difficile, Jonas Vingegaard et son équipe Visma-Lease a bike veulent déboulonner Tadej Pogacar et reprendre leur place au sommet de la pyramide cycliste.

Aucune victoire dans un grand Tour, pas le moindre Top 10 dans un Monument : l'armada néerlandaise, qui avait écrit l'histoire en 2023 en remportant les trois grands Tours, est tombée de haut la saison dernière, marquée par une incroyable succession de chutes et de blessures accablant notamment ses principaux leaders, Jonas Vingegaard et Wout Van Aert.

"On a été vraiment très malchanceux. L'objectif est simple : on veut redevenir la meilleure équipe au monde", a insisté le patron Richard Plugge mardi 14 janvier à la Nucia, dans le Sud-Est de l'Espagne, en présentant les objectifs pour l'exercice à venir.

Le Belge Wout Van Aert, qui se dit "complètement rétabli" après son énième crash sur la dernière Vuelta, va de nouveau essayer d'inscrire enfin le Tour de Flandres et/ou Paris-Roubaix à son palmarès avant de courir le Giro (avec Simon Yates en leader) et le Tour de France.

Mais "l'objectif principal et absolu de l'équipe sera le Tour de France avec Jonas", a insisté le directeur course Grischa Niermann, tout en mesurant l’ampleur de la tâche.

Tadej Pogacar, qui a survolé la saison et le Tour, "nous a laissé beaucoup du travail sur la planche. Il faut se relever les manches", a-t-il convenu.

Vingegaard aussi sur la Vuelta

Vingegaard y croit. "J'y vais pour viser une troisième victoire (après 2022 et 2023). Je veux surtout être au départ avec la meilleure préparation et la meilleure forme possibles", a souligné le Danois, deuxième en 2024, "déjà un exploit" après sa lourde chute au Tour du Pays basque en avril.

"C'était bien pire que la plupart des gens ne le pensaient, a-t-il insisté. J'avais sept côtes cassées, un fracture au sternum. La clavicule était brisée en trois ou quatre morceaux. J'avais un doigt cassé aussi et les deux poumons étaient perforés. J'ai passé huit jours en soins intensifs, douze jours au total à l'hôpital."

Le Danois, qui est devenu père pour la deuxième fois l'été dernier, n'a plus couru depuis le Tour de Pologne en août, "une longue coupure" qui lui a permis de se "ressourcer".

Pour préparer l'édition 2025, il va notamment participer au Tour de l'Algarve, où il lance sa saison en février, à Paris-Nice, au Tour de Catalogne et au Dauphiné. Mais il ne disputera donc pas le Tour d'Italie en mai.

Comme en 2023, il va enchaîner après le Tour de France (5-27 juillet) avec la Vuelta (23 août-14 septembre), où il avait pris la deuxième place il y a deux ans derrière son coéquipier Sepp Kuss, et les Championnats du monde au Rwanda.

Objectif rose pour Van Aert

Pour le Tour, il compte notamment sur la recrue britannique Simon Yates, le frère jumeau d'Adam qui est le premier lieutenant de... Pogacar chez UAE. Et l'Américain Matteo Jorgenson, la principale éclaircie de la saison passée avec sa victoire à Paris-Nice et sa deuxième place dans le Dauphiné, deux courses qui seront encore à son programme.

"Jonas est clairement plus fort que moi, mais j'aimerais atteindre un niveau tel que je représente aussi une menace pour Pogacar pour offrir une option stratégique supplémentaire à l'équipe", a souligné l'Américain.

Wout Van Aert, qui aura un programme "très chargé" d'ici fin juillet et visera notamment de porter le maillot rose durant le Giro, sera également sur le Tour.

"Avec Jonas on a connu une saison 2024 très similaire, avec d'abord beaucoup de victoires et puis toutes ces chutes, a constaté le Flamand. Ca a été une année particulièrement difficile pour nous. Mais je suis confiant qu'on réussisse à renverser la tendance."

Visma reçoit aussi le renfort d’un deuxième Français, aux côtés de Christophe Laporte, avec Axel Zingle (ex-Cofidis), "un coureur très prometteur", selon Niermann.

Chez les femmes, l'équipe dit "viser un podium" au Tour de France avec Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique de VTT à Paris, qui renoue avec la route et compte "remporter la plus grande course du monde dans les trois ans qui viennent".

