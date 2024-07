Le président Tô Lâm reçoit le Premier ministre Han Duck Soo

Le président Tô Lâm a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamien souhaitent toujours continuer à développer le partenariat stratégique avec le gouvernement et le peuple sud-coréens dans tous les domaines.

Photo : VNA/CVN

Le président Tô Lâm a rencontré mercredi 24 juillet le Premier ministre sud-coréen Han Duck Soo à l'occasion de la conduite d'une délégation de haut rang du gouvernement sud- coréen au Vietnam pour rendre hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Au nom du Parti, de l'État et du peuple vietnamien, le président Tô Lâm a respectueusement remercié le président Yoon Suk Yeol pour avoir envoyé un télégramme de condoléances au Parti, à l'État, au peuple vietnamien et à la famille du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le fait que le Premier ministre Han Duck Soo ait dirigé une délégation de haut niveau du gouvernement sud-coréen au Vietnam pour rendre hommage au secrétaire général Nguyen Phu Trong montre que le gouvernement sud-coréen attache une importance particulière au partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la République de Corée, a-t-il dit.

Le président Tô Lâm a souligné que le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong est une grande perte pour le Parti, le gouvernement, le peuple vietnamiens et la famille du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le leader du Parti attache toujours une grande importance et a apporté de nombreuses contributions précieuses au développement de la coopération Vietnam - République de Corée à une nouvelle hauteur, notamment en faisant progresser les relations entre les deux pays vers un partenariat stratégique intégral en 2022.

Le président Tô Lâm a déclaré que les deux parties devaient continuer à organiser régulièrement des visites et des rencontres de haut niveau et à différents niveaux sous formes flexibles, ce qui contribue à consolider la confiance politique et créer une base pour promouvoir la coopération dans d'autres domaines, en particulier la coopération en matière de défense et de sécurité, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde et la promotion de la coopération économique, commerciale et d’investissement.

Le président souhaite que les entreprises sud-coréennes continuent à accroître leurs investissements au Vietnam et élargir la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples, renforcer la coopération locale, et créer des conditions favorables pour les citoyens respectifs.

Pour sa part, le Premier ministre Han Duck Soo a adressé les sincères condoléances du président sud-coréen Yoon Suk Yeol à l'État, au peuple vietnamiens et à la famille du secrétaire général Nguyên Phu Trong, affirmant que les réalisations et les contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong au développement du Vietnam et aux relations de coopération amicales entre le Vietnam et la République de Corée seront toujours gravées dans les mémoires des peuples des deux pays.

Le Premier ministre Han Duck Soo a hautement apprécié le rôle et la position du Vietnam dans la région et dans le monde et affirmé que la République de Corée considère toujours le Vietnam comme un partenaire important dans sa politique étrangère et un partenaire clé dans la mise en œuvre des politiques régionales telles que la stratégie indo-pacifique et l'initiative de solidarité indo-pacifique ASEAN - République de Corée.

Le chef gouvernement sud-coréen souhaite développer le partenariat stratégique intégral entre les deux pays avec le Vietnam de manière approfondie, substantielle et efficace tant au niveau bilatéral que multilatéral. Le Premier ministre Han Duck Soo a transmis une invitation du président sud-coréen Yoon Suk Yeol à inviter le président Tô Lâm à effectuer une visite d'État en République de Corée à un moment opportun dans un avenir proche.

