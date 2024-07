Le président Tô Lâm reçoit le ministre algérien des Moudjahidine et des Ayants droits

Le président Tô Lâm a reçu le 25 juillet à Hanoï le ministre algérien des Moudjahidine (anciens combattants) et des Ayants droits Laid Rebiga, venu au Vietnam pour assister aux funérailles du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Lors de la réception, le président vietnamien a affirmé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un leader exceptionnel du peuple vietnamien, qui était infatigable dans ses efforts pour servir le pays. Il s'est dit ému en recevant une lettre de condoléances de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune.

Remerciant la délégation algérienne d'avoir assisté aux funérailles, le chef de l'État vietnamien a souligné que le Vietnam respecterait et se souviendrait toujours des précieux sentiments du gouvernement et du peuple algériens.

Il a déclaré que le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait laissé de nombreux héritages importants, notamment dans le domaine des affaires étrangères, tout en affirmant que le Vietnam poursuivait constamment une politique étrangère d'indépendance et d'autonomie, valorisant l'amitié et la coopération avec les pays traditionnels d'Afrique, en particulier l'Algérie.

Il a demandé au ministre de transmettre son invitation au président algérien Abdelmadjid Tebboune à effectuer une visite officielle au Vietnam en temps opportun.

Pour sa part, le ministre Laid Rebiga a transmis une lettre de condoléances du président algérien Abdelmadjib Tebboune au président Tô Lâm, affirmant que le gouvernement et le peuple algériens est extrêmement attristés par le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, dirigeant éminent du peuple vietnamien, qui a servi et contribué de tout cœur à la Patrie vietnamienne à différents postes.

Le gouvernement et le peuple algériens apprécient l'amitié et la coopération traditionnelles avec le Vietnam, a déclaré le ministre, affirmant qu'il ferait tout son possible pour renforcer les relations bilatérales dans tous les aspects.

