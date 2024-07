Le président Tô Lâm reçoit le conseiller à la sécurité nationale de l'Inde

Photo : VNA/CVN

Au nom du Premier ministre Narendra Modi, du gouvernement et du peuple indien, Ajit Doval a exprimé leurs infinies condoléances suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong et a présenté ses sincères condoléances au président Tô Lâm, aux autres dirigeants du Parti et de l'État ainsi qu'au peuple vietnamien.

Il a affirmé que l'Inde chérissait toujours le précieux soutien et les contributions significatives du secrétaire général au développement des relations bilatérales.

Le responsable s'est dit convaincu que le président Tô Lâm, avec d'autres dirigeants vietnamiens, continuerait à diriger le Vietnam sur la voie du développement et de l'héritage du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le président Tô Lâm a remercié le gouvernement et le peuple indiens, le Premier ministre Narendra Modi et le conseiller à la sécurité nationale pour leurs sentiments particuliers envers le défunt et pour s'être tenus aux côtés des dirigeants et du peuple vietnamiens pendant ce moment de deuil. Il a décrit cela comme une démonstration des liens étroits entre les deux pays et les deux peuples.

Le Vietnam et l'Inde partagent toujours une confiance mutuelle et une amitié fortes, ce qui constitue un tremplin pour continuer à élargir leur coopération dans divers domaines, notamment la défense, la sécurité, l'économie, le commerce, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples, a indiqué Tô Lâm.

Ajit Doval, de son côté, a déclaré que l'Inde souhaitait toujours intensifier davantage le partenariat stratégique intégral avec le Vietnam, en particulier dans le contexte actuel d'évolutions complexes dans le monde et dans la région.

VNA/CVN