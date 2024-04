Des produits agricoles vietnamiens sont très "chauds" sur le marché international

Photo : Hoài Thu/VNA/CVN

Selon les prévisions, la demande croissante de produits agricoles et alimentaires vietnamiens est prévue dans un avenir proche, en raison d'une offre abondante et de prix stables et compétitifs alors que de nombreux pays du monde sont confrontés à une inflation généralisée.

Parmi les produits agricoles exportés, la première place est occupée par le durian. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, au premier trimestre, le chiffre d'affaires des exportations de durian a atteint 254 millions d’USD, soit une augmentation de 66% par rapport à la même période en 2023.

La valeur des exportations de durian vers la Chine a représenté 98% du chiffre d'affaires total à l'exportation de ce produit du Vietnam. Le Vietnam a donc dépassé la Thaïlande et s'est hissé au premier rang des exportations de durian vers la Chine.

Le café exporté vers les pays européens est entré dans la période considéré comme "l’âge d’or" après plus de 30 ans d’exportation à l’étranger.

Photo : Du Toan/VNA/CVN

Toujours selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, au premier trimestre, les exportations de café ont atteint 800.000 tonnes, pour une valeur de près de 1,9 milliard d’USD, en hausse respective de 44,4% et 54,2% en variation annuelle. Aux prix actuels, selon les experts, l’industrie du café atteindra une valeur à l’exportation de 5 milliards d’USD en 2024.

Il s'agit du chiffre d'affaires à l'exportation le plus élevé de ces dernières années, grâce à la hausse des prix mondiaux du café. En particulier, l’Allemagne arrive en tête parmi les débouchés du café vietnamien, suivi de l'Italie et de l'Espagne.

La banane vietnamienne a officiellement été exportée vers la Chine à partir de 2023 et augmentera sa production. Pour éviter de dépendre d'un seul marché, de nombreuses entreprises ont récemment trouvé leur propre orientation pour la banane et ont retenu l'attention de marchés comme la République de Corée, Hong Kong, le Japon...

Par exemple, il existe plus de 90 magasins AEON à Hong Kong (Chine) vendant des bananes fraîches importées du Vietnam. Auparavant, toutes les bananes fraîches vendues dans les magasins de Hong Kong provenaient de fournisseurs philippins, taïwanais ou singapouriens.

Outre le café, la banane et le durian, la croissance des exportations bénéficie également d'une énorme contribution du riz. Au premier trimestre, les exportations vietnamiennes de riz ont atteint 2,07 millions de tonnes, en hausse de 12% par rapport à la même période en 2023, réalisant un chiffre d'affaires de 1,37 milliard d’USD, en hausse de 40%.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam est l’un des trois plus grands pays exportateurs de riz au monde, représentant environ 15% du total des exportations mondiales de riz. Le pays s'attend à ce que les exportations de riz augmentent cette année en termes de production et de valeur.

Pour les produits de la mer, une percée a également été enregistrée au cours des trois premiers mois de l'année. Ces produits vietnamiens figurent également sur la liste des produits de chasse sur les marchés de nombreux pays.

La valeur totale des exportations de produits de la mer au cours des trois premiers mois de cette année a atteint près de 1,9 milliard d’USD, soit une hausse de près de 2% sur un an. À ce jour, les produits de la mer vietnamiens ont été exportés vers 170 pays et territoires, avec plus de 600 entreprises de transformation.

Parmi les 15 débouchés de produits de la mer du Vietnam, le Japon, les États-Unis et la Chine sont les trois principaux marchés. Le Vietnam a dépassé ses concurrents tels que l'Équateur, l'Inde ou l'Indonésie en termes des exportations de crevettes vers le marché chinois.

Les exportations agricoles du Vietnam présentent un tableau aux couleurs vives et positives. Il s’agit d’une énorme opportunité pour les agriculteurs et les entreprises. Il est nécessaire de tirer parti et de disposer de capacités et d'avantages différents et de promouvoir le développement de l'ensemble du secteur.

VNA/CVN