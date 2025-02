L’EVFTA génère des résultats positifs après cinq ans de mise en œuvre : CIEM

Présentant le rapport intitulé "Le Vietnam après cinq ans de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) : réalisations, défis et orientations de la réforme politique", Nguyên Anh Duong, chef du département de recherche générale du CIEM, a souligné des résultats remarquables, notamment une forte croissance des exportations vietnamiennes vers l’UE, en particulier dans des secteurs clés tels que le textile, la chaussure et les produits agricoles et halieutiques qui bénéficient considérablement des incitations tarifaires.

L’EVFTA a créé un environnement commercial transparent, attirant des investissements directs étrangers (IDE) de haute qualité en provenance de l’UE, en particulier dans les secteurs de la haute technologie et du développement durable. Les engagements liés à la propriété intellectuelle, à la protection de l’environnement, au travail et au développement durable dans le cadre de l’accord ont encouragé le Vietnam à moderniser son cadre juridique pour l’aligner sur les normes internationales.

Plus précisément, la part des exportations vers l’UE dans le chiffre d’affaires total des exportations du Vietnam a progressivement augmenté, atteignant 13,19% en 2024. Le Vietnam maintient un excédent commercial substantiel avec l’UE, avec 35,2 milliards USD l’année dernière, le plus élevé parmi les accords de libre-échange dont la nation d’Asie du Sud-Est est signataire. Notamment, le taux d’utilisation des préférences tarifaires dans le cadre de l’EVFTA est passé de 14,8% en 2020 à 35,2% en 2023.

En ce qui concerne les IDE, l’EVFTA a suscité un intérêt considérable de la part des investisseurs de l’UE, en particulier dans les secteurs de la haute technologie, des énergies renouvelables et de la fabrication verte. Cependant, l’afflux réel d’IDE en provenance de l’UE n’a pas augmenté comme prévu.

En termes de réforme institutionnelle, l’EVFTA a servi de catalyseur crucial au Vietnam pour ajuster sa politique et ses systèmes juridiques afin de répondre à des normes élevées en matière de commerce, d’investissement et de développement durable. Des changements clés sont observés dans des domaines tels que la transparence des processus douaniers, l’amélioration de l’environnement des affaires, le renforcement des normes du travail et la protection de l’environnement.

Néanmoins, la mise en œuvre est confrontée à des défis en raison de la capacité d’application inégale des ministères et des localités, ainsi que des difficultés à adapter le cadre juridique pour répondre aux nouvelles exigences.

En ce qui concerne le développement durable, l’EVFTA a incité le Vietnam à adopter des normes plus élevées en matière de protection de l’environnement, de travail et d’administration des entreprises, orientant le pays vers des pratiques plus durables.

Nguyên Anh Duong a expliqué que le taux d’utilisation des préférences tarifaires reste faible, car de nombreuses entreprises ont du mal à respecter des règles d’origine strictes. En outre, les entreprises vietnamiennes, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), doivent être mieux préparées pour saisir les opportunités offertes par l’accord.

Il a souligné que le rapport recommande plusieurs mesures politiques importantes pour optimiser l’EVFTA, notamment des révisions et des ajustements continus du cadre juridique pour assurer une mise en œuvre efficace. L’approche devrait se concentrer sur le renforcement de la coopération entre le Vietnam et l’UE dans la réforme des réglementations pour s’aligner sur les tendances émergentes, notamment dans les nouvelles technologies et le développement durable.

