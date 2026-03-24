Hanoï

Le collège Lê Quy Dôn rejoint le réseau d’excellence "LabelFrancEducation"

Le 23 mars, le collège Lê Quy Dôn, situé dans le quartier de Nghia Dô à Hanoï, a officiellement reçu la plaque "LabelFrancEducation". Cette distinction prestigieuse, décernée par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, vient couronner des décennies d'engagement pour l'excellence académique de cet établissement et confirme la position de leader du Vietnam dans la francophonie éducative en Asie.

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Photo : BTC/CVN

Le collège Lê Quy Dôn à Hanoï a officiellement rejoint, le 23 mars, le réseau international des établissements labellisés LabelFrancEducation, lors d’une cérémonie solennelle marquée par la présence de nombreuses personnalités vietnamiennes et françaises.

Créé en 2012 par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, le LabelFrancEducation distingue les établissements étrangers offrant un enseignement renforcé du français et, surtout, l’usage de cette langue dans des disciplines non linguistiques. Avec désormais 32 établissements labellisés, le Vietnam s’impose comme le premier réseau en Asie dans ce domaine, un chiffre appelé à croître avec 17 candidatures en cours, selon l’ambassade de France.

Un fleuron de l'éducation hanoïenne à l'honneur

Fondé en 1995, le collège Lê Quy Dôn s'est imposé comme une institution de référence au sein de la capitale vietnamienne. Avec un effectif de plus de 2.500 élèves, l'établissement affiche un palmarès impressionnant de 215 prix lors des concours d'excellence au niveau municipal, ainsi qu'un taux d'admission de 85% dans les lycées d'élite.

En outre, cet établissement a également été l’un des pionniers à introduire dès ses débuts le programme bilingue français (cursus A et B), mis en œuvre de manière structurée et continue. Cette constance a permis à l’établissement de bâtir une véritable culture francophone, reposant sur une équipe enseignante qualifiée et profondément engagée.

Au-delà des performances académiques, le collège Lê Quy Dôn se distingue aussi par la réussite de ses anciens élèves, dont beaucoup poursuivent des études supérieures en français ou bénéficient de bourses internationales prestigieuses, telles qu’Erasmus ou Eiffel.

Photo : BTC/CVN

Lê Thi Kim Ánh, principale du collège, n'a pas caché sa fierté lors de la cérémonie, soulignant que cette labellisation est "l'aboutissement d'un travail acharné mené par des générations d'enseignants passionnés".

Pour la direction de l'école, ce label n'est pas seulement "une récompense", mais "un gage de qualité internationale qui renforce l'attractivité du programme bilingue" mis en place depuis la création de l'établissement, permettant ainsi aux élèves de "s'épanouir dans un environnement plurilingue et multiculturel".

Le français comme outil de savoir et de modernité

L'attribution du "LabelFrancEducation" au collège Lê Quy Dôn porte à 32 le nombre d'établissements labellisés au Vietnam, faisant du pays le premier réseau d'Asie dans cette catégorie. Claudia Scherer-Effosse, directrice générale de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), a rappelé, lors de la cérémonie, que cette distinction exigeante offre "un enseignement renforcé en langue française" et permet aussi aux élèves d’"utiliser la langue dans une grande diversité de contextes".

Photo : BTC/CVN

Dans cette approche, la langue de Molière cesse d'être une simple matière scolaire pour devenir un "véritable outil de travail et de réflexion". En utilisant le français pour apprendre les sciences ou d'autres disciplines, les élèves développent "une motivation" accrue et une maîtrise "plus concrète" de la langue. Cette immersion favorise une agilité intellectuelle qui prépare les jeunes à relever les défis d'un monde globalisé où le bilinguisme constitue un atout compétitif majeur.

La directrice générale de l’AEFE a également insisté sur la dimension structurante du réseau LabelFrancEducation, qui ouvre aux établissements des perspectives accrues de coopération pédagogique, de formation des enseignants et de participation à des initiatives internationales, telles que le concours "Ambassadeur en herbe".

Dans cette dynamique, l’AEFE entend renforcer les synergies entre établissements labellisés et lycées français homologués, notamment au Vietnam, où le lycée Alexandre Yersin joue un rôle central dans la formation continue des enseignants.

Une vision stratégique pour la jeunesse vietnamienne

Au-delà de l'aspect pédagogique, cette cérémonie a été l'occasion de réaffirmer l'importance du français dans la stratégie éducative nationale. Tạ Ngọc Trí, directeur adjoint du département de l'Éducation secondaire au ministère de l'Éducation et de la Formation, a insisté sur le fait que le français demeure "une langue de science et de culture par excellence". Citant l'exemple du professeur Ngô Bao Châu, lauréat de la médaille Fields, il a encouragé les élèves à voir le français "comme une clé ouvrant les portes du savoir universel".

Le représentant du ministère a également tracé les perspectives d'avenir, évoquant la volonté du gouvernement de faire du français une "deuxième langue étrangère" accessible dès l'école primaire. Pour M. Trí, la maîtrise de deux langues étrangères est désormais une nécessité pour les citoyens de demain, et le français s'inscrit parfaitement dans cette vision de développement du pays au sein de la communauté internationale.

"Le français n’est pas seulement le reflet d’un héritage historique entre nos deux pays, c’est aussi une langue scientifique qui ouvre des horizons nouveaux", a-t-il affirmé, appelant les jeunes générations à maîtriser au moins deux langues étrangères pour répondre aux exigences du XXIe siècle.

Photo : BTC/CVN

Un jalon important pour la coopération éducative bilatérale

Présent lors de la cérémonie, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a salué l’entrée du collège Lê Quy Dôn dans "un réseau mondial de plus de 750 établissements et 200.000 élèves", soulignant l’exigence du processus de labellisation, fondé à la fois sur la qualité de l’enseignement du français et sur son utilisation dans d’autres disciplines.

"Ce que nous cherchons à reconnaître, ce n’est pas seulement un bon enseignement linguistique, mais une capacité à utiliser le français pour apprendre autrement", a-t-il précisé, évoquant un objectif de bilinguisme fonctionnel pour les élèves.

Au-delà de la reconnaissance institutionnelle, l’intégration au réseau LabelFrancEducation ouvre de nouvelles perspectives pour les élèves et les enseignants : échanges scolaires, formations spécialisées, projets culturels et scientifiques communs.

Pour l’ambassadeur Olivier Brochet, ces établissements jouent un rôle clé de "passerelle culturelle et éducative" entre la France et le Vietnam, en contribuant à former une jeunesse ouverte, plurilingue et tournée vers l’international.

La cérémonie de dévoilement de la plaque, point d’orgue de l’événement, symbolise ainsi une ambition partagée : faire du français un vecteur d’excellence éducative et un levier d’intégration dans un monde globalisé.

Hông Anh/CVN