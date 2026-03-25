Université de Hanoï : la jeunesse fait vivre la Francophonie

À l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), le Département de français de l’Université de Hanoï a organisé une série d’activités culturelles et éducatives visant à promouvoir la langue française et les valeurs de la Francophonie auprès des étudiants.

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Le point d’orgue de cette initiative a été la cérémonie officielle de célébration du Mois de la Francophonie, couplée à la remise des prix de trois concours majeurs, tenue le 25 mars à l’Université de Hanoï. L’événement a réuni près de 250 participants, dont des enseignants, des étudiants, des partenaires institutionnels ainsi que de nombreux acteurs de la communauté francophone au Vietnam.

Une célébration dynamique

Cette année, la Journée internationale de la Francophonie est placée sous le signe de la jeunesse, qui porte une réflexion centrée sur son rôle face aux défis contemporains et sur sa capacité à imaginer et construire des sociétés plus inclusives et apaisées. À travers le thème "Génération Z, génération paix ? Contributions de la jeunesse pour un monde plus apaisé", l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) souhaite mettre en lumière les initiatives, les engagements et les solutions portés par les jeunes au service du dialogue, de la cohésion sociale et de la paix.

"Cette année encore, nous allons célébrer ensemble la Journée internationale de la Francophonie à travers différentes activités éducatives, ludiques et culturelles. Je saisis cette occasion pour remercier le Département de français de l'Université de Hanoï, un partenaire de longue date de l’OIF, pour l’organisation de cet événement. Votre dynamisme, votre enthousiasme et votre engagement pour la promotion de la francophonie au Vietnam sont fortement appréciés", a souligné Kaloyan Kolev, spécialiste de programme chargé de la coopération à la Représentation régionale pour l’Asie-Pacifique de l’OIF (REPAP).

"Le partenariat stratégique global qui associe maintenant nos deux pays depuis octobre 2024 nous engage par tous les moyens et au niveau des chefs d'État à renforcer les liens qui nous unissent. La langue française peut y aider, car elle est non seulement porteuse de la culture française que vous appréciez, mais aussi des cultures de la francophonie. La langue française est l'une des clés qui ouvre le monde pour les étudiants et donc, là, je prêche devant des gens qui sont convaincus de cela, mais n'hésitez pas à faire remarquer à vos camarades que la langue française est une des clés qui ouvre l'international, qui est une des portes internationales pour accéder au monde contemporain", a indiqué Arnaud Pannier, attaché de coopération éducative de l'ambassade de France au Vietnam.

Trois concours pour révéler les talents francophones

Parmi les temps forts de cette édition figurent trois concours emblématiques : le concours de création de vidéos "Vietnam, beauté en partage" (du 23 février au 25 mars), le concours "Rung chuông vàng" - le Grand Quiz de la Francophonie (du 20 au 25 mars) et le concours de doublage des films "Voix d’art" (du 23 février au 25 mars). Ces activités ont mobilisé un grand nombre d’étudiants et constituent une opportunité concrète de valoriser l’engagement des jeunes talents francophones, tout en renforçant les liens entre le monde académique et le milieu professionnel. Elles ont attiré près de 300 participants issus de plusieurs universités, notamment l’Université de langues et études internationales (relevant de l'Université nationale de Hanoï), l’Université de médecine de Hanoï, l’Université Phenikaa, l’Académie diplomatique du Vietnam, l’Université de Hanoï, l’Université nationale d’économie, l’Université des beaux-arts industriels, l’Université pédagogique de Hanoï, l’Université des transports et communications...

Le concours de création de vidéos "Vietnam, beauté en partage" invite les participants à explorer et présenter une destination touristique du Vietnam sous un angle original et inspirant. Les candidats sont appelés à produire une vidéo d’une durée de 2 à 3 minutes (120 à 180 secondes), mettant en valeur les richesses d’un lieu à travers différents aspects : histoire, culture, gastronomie, traditions, légendes, paysages naturels ou expériences de voyage. Les villages artisanaux traditionnels et les anecdotes locales sont également encouragés, à condition que le contenu contribue à valoriser la beauté et l’identité de la destination choisie.

Le concours de doublage "La voix d’art" propose une approche originale autour du doublage en français. Les participants, en solo ou en groupe, doivent choisir un extrait de film, court-métrage ou animation pour réaliser une version doublée. Les candidats peuvent soit conserver les dialogues d’origine, soit créer un contenu inédit, à condition qu’il respecte le contexte de l’extrait et reflète les valeurs culturelles des pays francophones.

"Les trois concours ont constitué des espaces de jeu et de partage de savoir très bénéfiques pour les étudiants, mais ils représentent également une charge de travail considérable pour le comité d’organisation, avec 46 œuvres pour le concours de création de vidéos et 141 vidéos pour le concours de doublage", a estimé Dang Thi Viêt Hoà, doyenne du Département de français de l'Université de Hanoï.

Organisé pour la première fois par le Département de français de l'Université de Hanoï, le concours "Rung chuông vàng" a été très animé, les participants s'affrontant sur une série de questions relatives à la communauté francophone, au vocabulaire, à la grammaire et à la culture française.

"En ce qui concerne le Quiz de la Francophonie, 68 candidats ont participé. Ils sont issus de l’Université de langues et d’études internationales, de l’Université de médecine de Hanoï, de l’Université Phenikaa, de l’Académie diplomatique du Vietnam et de l’Université de Hanoï. Une banque de questions a été utilisée à différentes étapes, depuis les phases d’essai du format jusqu’au tour éliminatoire, puis à la finale", a souligné la doyenne Dang Thi Viêt Hoà.

Au terme de ces compétitions, des prix - un premier, un deuxième, un troisième ainsi que deux prix d’encouragement - ont été décernés respectivement pour le concours de doublage et le concours "Rung chuông vàng". Pour le concours de création de vidéos, un premier prix, un deuxième prix, deux troisièmes prix et deux prix d’encouragement ont été attribués.

Résultats de trois concours *Concours de doublage des fimls Premier Prix : Lê Thành Công (Université des langues et d’études internationale) Deuxième prix : Ta Ngoc Anh (Université de Hanoï) Troisième prix : Lê Nguyên Yên Nhi (Université de Hanoï) Prix d’encouragement : Pham Quang Minh (Université de Hanoï) ; Trân Thi Yên (Université Phenikaa) *Concours de création de vidéos Premier prix : Équipe de Nguyên Khanh Ly et Nguyên Huong Lan (Université de Hanoï) Deuxième prix : Équipe de Nguyên Khanh Linh et Nguyên Thi Nhu Quynh (Université de Hanoï) Troisième prix : Pham Quang Minh (Université de Hanoï) ; Équipe de Vu Huy Long et Luong Hai Yên (Université des langues et d’études internationales) Prix d’encouragement : Bùi Tiên Dat (Université des transports et communications) ; Pham Nguyên Khanh Hoà (Université de Hanoï) *Concours "Rung chuông vàng" Premier prix : Le Thành Lâp (Université de Hanoï) Deuxième prix : Mai Thi Trang (Université de Hanoï) Troisième prix : Nguyên Quynh Thy (Université de Hanoï) Prix d’encouragement : Vu Thai Hoàng et Nguyên Ngoc Thao Phuong (Université de Hanoï)

Texte et photos : Quê Anh/CVN