La francophonie en fête à Hô Chi Minh-Ville

La Journée de la Francophonie 2026 a été célébrée le 11 avril au lycée Nguyên Thi Minh Khai, à Hô Chi Minh-Ville, dans une ambiance festive et colorée. Entre rencontres, découvertes et échanges culturels, l'événement a rassemblé élèves, diplomates et représentants francophones autour de la langue de Molière, mise en avant comme passerelle vers le monde et levier d'avenir.

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Dans une atmosphère festive et colorée, le lycée Nguyên Thi Minh Khai a vibré le 11 avril au rythme de la langue de Molière, à l’occasion de la Fête de la Francophonie 2026. La cérémonie d’ouverture a rassemblé de nombreuses personnalités diplomatiques, parmi elles les consuls généraux de France et de Suisse, le vice-consul du Canada à Hô Chi Minh-Ville, ainsi que des représentants des autorités éducatives locales. Un rendez-vous placé sous le signe de la solidarité et du partage culturel.

Cet événement d’envergure, coorganisé par l’ambassade de France au Vietnam, le consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville et l’Institut français du Vietnam, en partenariat étroit avec le Service municipal de l’éducation et de la formation, dépasse la simple célébration de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars). Il s’affirme comme un véritable pont culturel et professionnel, ouvrant de nouvelles perspectives à l’ensemble de la communauté francophone et francophile.

Photo : T.N

Etienne Ranaivoson, consul général de France à Hô Chi Minh-Ville, a rappelé que le français est parlé par environ 400 millions de personnes dans le monde et qu’il constitue un véritable trait d’union entre cultures, générations et nations.

Cette journée, riche en rencontres et en découvertes, a offert aux visiteurs l’occasion de mieux connaître les programmes d’enseignement en français et les perspectives professionnelles qu’ouvre cette langue, affirmée plus que jamais comme un levier d’avenir.

Nguyên Bao Quôc, directeur adjoint du Service de l’éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la langue française n’est pas seulement un outil de communication, mais un véritable pont entre les cultures, les savoirs et la coopération internationale. "Dans un contexte d’intégration mondiale toujours plus poussée, l’apprentissage et la pratique des langues étrangères, dont le français, jouent un rôle essentiel pour offrir aux jeunes générations de nouvelles opportunités d’études, d’échanges et de développement professionnel", a-t-il déclaré.

À Hô Chi Minh-Ville, l’enseignement du français s’appuie sur une longue tradition et bénéficie d’une attention constante du secteur éducatif, ainsi que du soutien actif des organisations internationales et des partenaires francophones. Le programme bilingue français, lancé dès 1994 au niveau du collège, a été étendu en 2006 pour couvrir l’ensemble du parcours scolaire, de la classe de CP jusqu’à la terminale.

Le représentant du Service municipal de l’éducation et de la formation a affirmé que, grâce au soutien de l’ambassade de France, du consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville, de l’Institut français, de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), de l’Institut d'échanges culturels avec la France (IDECAF) et de nombreux partenaires, de multiples initiatives ont vu le jour : renforcement des compétences pédagogiques des enseignants, innovation des méthodes d’enseignement et d’apprentissage, ainsi qu’organisation d’activités culturelles variées, dont la Journée internationale de la Francophonie célébrée chaque année à Hô Chi Minh-Ville.

À travers des activités riches et diversifiées - échanges culturels, spectacles artistiques, concours et expériences pédagogiques -, cette Journée offre aux élèves bien plus qu’un apprentissage linguistique : elle leur permet de développer leur ouverture d’esprit, leur compréhension interculturelle et leur respect de la diversité.

Suisse et Canada : un engagement renouvelé pour la Francophonie

Werner Bardill, consul général de Suisse à Hô Chi Minh-Ville, a salué une édition "historique". Cette année marque en effet un double jalon : les 30 ans de l’adhésion de la Confédération à l’OIF et les 55 ans de relations diplomatiques avec le Vietnam. M. Bardill a rendu hommage à la curiosité du public vietnamien, pilier d’une amitié fondée sur le respect mutuel, tout en invitant les visiteurs à découvrir la diversité helvétique sur son stand.

De son côté, Nicolas Orvoine-Couvrette, vice-consul du Canada, a réaffirmé que la langue française est "au cœur de l’identité canadienne". Rappelant le rôle pionnier du Canada au sein de l’OIF, il a mis en avant l’ambition de son pays d’accueillir le Sommet de la Francophonie en 2028. Saluant le dynamisme de la communauté francophone locale, il a souligné l’importance de cet espace pour renforcer durablement les échanges éducatifs et culturels entre le Canada et le Vietnam.

"Le Canada est un pays fièrement bilingue et profondément attaché à ses deux langues officielles. Le français est au cœur de l’identité canadienne : il enrichit notre société, nourrit notre culture et rapproche les communautés d’un océan à l’autre. Il constitue également un atout important pour l’engagement international du Canada, y compris dans la région de l’Asie-Pacifique", a déclaré le diplomate canadien.

Aujourd’hui, le français confirme son statut de langue mondiale : il se classe au quatrième rang des langues les plus parlées et au deuxième rang des langues étrangères les plus apprises. Avec près de 170 millions d’apprenants, il témoigne d’un dynamisme remarquable et d’une attractivité sans cesse renouvelée. Au Vietnam, l’édition 2026 s’affirme comme un espace ouvert à tous - parents, élèves, étudiants, enseignants et chefs d’entreprise - réunis pour célébrer la diversité culturelle et les valeurs de solidarité qui animent l’espace francophone.

Une mosaïque d’activités francophones à l’honneur

L’ambiance s’est animée avec le concours d’éloquence organisé par Culture et Espace Francophone (CEF). De jeunes talents, issus du secondaire comme de l’université, ont croisé le fer oratoire avec des locuteurs natifs, démontrant leur esprit critique et leur maîtrise de la langue de Molière. En parallèle, des séminaires consacrés aux opportunités de carrière dans le tourisme et l’interprétation, animés par des experts tels que Nguyên Ngoc Toan, fondateur et directeur général de la SARL Image Travel & Event, ou la Dr. Trân Lê Bao Chân, vice-doyenne du Département de français de l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville, ont apporté un éclairage concret sur les exigences du marché du travail actuel.

Parmi les temps forts de la journée figure la table ronde intitulée "Grandir avec la France". À travers les témoignages de diplômés vietnamiens aujourd’hui cadres dirigeants dans des multinationales comme PUMA SE ou Andros Vietnam, les participants ont pu mesurer combien le parcours bilingue franco-vietnamien constitue un tremplin solide vers la réussite. Les représentants de Campus France et de la Chambre de commerce et d’industrie française au Vietnam (CCIFV) étaient également présents pour conseiller les jeunes sur les bourses d’études et sur le climat des affaires en France.

Photo : Hương Trần/Journal Tin tức và Dân tộc

Au-delà des aspects académiques, la Fête de la Francophonie 2026 s’est affirmée comme un véritable festival culturel haut en couleur. Les visiteurs ont eu le privilège de découvrir l’exposition photographique "Pot-au-Phở", où les artistes Julien Brun et Nguyên Da Quyên célèbrent l’interpénétration linguistique à travers des mots vietnamiens d’origine française. Pour les plus jeunes, des ateliers de robotique, de réalité virtuelle et des projections de courts métrages issus du prestigieux Festival d’Annecy 2024 ont été proposés. Enfin, l’espace gastronomique, avec sa célèbre raclette suisse et ses chocolats raffinés, a séduit les gourmets.

De nombreux établissements scolaires et institutions ont pris part à la fête : la Petite École, Boules et Billes, l’École Saint-Ange, Eduvia, les établissements scolaires proposant des sections de français au Vietnam, les universités dotées de programmes francophones, CARE, l’Institut de recherche pour le développement (IRD), le Village des Bambous de Phu An, Chess Plus Academy, la société QIMA, Saigon Accueil, la Bouquinerie solidaire et la Librairie française Nam Phong.

Texte et photos : Truong Giang/CVN