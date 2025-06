Zone sans frontières

L'UE, l'Espagne, le Royaume-Uni et Gibraltar s'accordent sur un futur accord

De hauts responsables de l'Union européenne (UE), d'Espagne et du Royaume-Uni, ainsi que des représentants de Gibraltar, ont conclu un accord mercredi 11 juin à Bruxelles sur les aspects fondamentaux d'un futur traité entre l'UE et le Royaume-Uni relatif à Gibraltar, dont l'objectif sera de lever les barrières commerciales et de promouvoir la prospérité régionale.

"Le futur accord ne portera aucun préjudice aux positions juridiques respectives de l'Espagne et du Royaume-Uni à l'égard de leur souveraineté et de leur juridiction", selon une déclaration conjointe.

Le but de ce futur accord est d'assurer la prospérité de la région en levant toutes les barrières physiques, les contrôles et les inspections qui empêchent la libre circulation des personnes et des biens entre l'Espagne et Gibraltar, d'après la déclaration.

Cela sera fait tout en préservant l'espace Schengen, le marché unique européen et l'union douanière.

Concernant la circulation des personnes, les contrôles opérés au poste-frontière entre Gibraltar et la ville espagnole de La Linea seront supprimés pour les individus qui traversent quotidiennement la frontière pour aller travailler. Un double contrôle sera effectué au port à l'aéroport de Gibraltar.

Quant aux biens, une forte coopération entre les deux autorités douanières et la levée des inspections des biens mènera à l'établissement d'une union douanière entre l'UE et Gibraltar.

D'autres domaines seront couverts par le futur accord, à savoir les aides de l'État, les taxes, le travail, l'environnement, le commerce et le développement durable, la lutte contre le blanchiment d'argent, le transport, la cohésion et l'emploi.

