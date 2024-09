Inauguration de l'école Thông Nhât, cadeau du Vietnam offert au Laos

La cérémonie d'inauguration du collège Thông Nhât et la remise de ses clés à l'Association des Vietnamiens de la province lao de Khammouane s'est déroulée le 31 août dans cette localité au centre du Laos.

>> Coopération Vietnam - Laos dans l'utilisation des monnaies locales dans le commerce

>> Coopération plus étroite, plus efficace entre les Départements militaires Vietnam - Laos

>> Des dirigeants laos apprécient les résultats de la coopération entre les forces policières Vietnam - Laos

Photo : VNA/CVN

Présent à l’événement, le secrétaire du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Quang Binh, Vu Dai Thang, a déclaré que l'école Thông Nhât était un cadeau du gouvernement vietnamien, qui contribuerait à aider les Vietnamiens de Khammouane à mieux préserver la culture vietnamienne, tout en offrant de meilleures conditions d'apprentissage aux enfants locaux.

Vu Dai Thang a exprimé l'espoir que l'école Thông Nhât, aux côtés des écoles d'amitié Laos - Vietnam, Khammouane - Quang Binh, deviendrait un symbole de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale et solide entre Quang Binh et Khammouane.

Selon Nguyên Van Hùng, président de l'Association des Vietnamiens de la province de Khammouane, une fois opérationnelle, l'école Thông Nhât se concentrera, entre autres, sur l'enseignement de la langue vietnamienne aux enfants vietnamiens et lao.

Ce projet, dont le maître d'ouvrage est la province de Quang Binh, représente un investissement de 25 milliards de dôngs (environ un million d'USD) et a été mis en chantier en avril 2023.

Couvrant plus de 3.500 m², le collège comprend un bâtiment de trois étages avec 19 salles de classe, une bibliothèque et d'autres installations.

À cette occasion, la province de Quang Binh a fait don à l'école Thông Nhât une enveloppe de 150 millions de dôngs pour l'achat de matériel pédagogique.

Dès la cérémonie d'inauguration, les enseignants et les élèves du collège ont entamé les premiers cours de la nouvelle année scolaire 2024-2025.

VNA/CVN