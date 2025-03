Les voyagistes œuvrent pour l’essor touristique de Vân Hô

>> Exploiter le potentiel touristique de Vân Hô

L’exploitation des atouts des différentes destinations du district de Vân Hô (province montagneuse de Son La, au Nord), notamment les villages de Buot et de Hua Tat, constitue une priorité à la fois pour les autorités locales et les propriétaires de homestay. Ces derniers unissent leurs efforts pour proposer un circuit reliant de nombreux sites et offrant une palette d’activités : découverte des paysages, immersion dans les cultures ethniques, dégus-tation de la cuisine locale…

"Vân Hô possède une diversité d’expériences, qu’elles soient naturelles ou culturelles. On y trouve des villages touristiques des deux groupes ethniques les plus représentés du district, les H’mông et les Thái", souligne Ðinh Thi Huyên, directrice du Centre de coopération pour le développement du Nord-Ouest (TABA).

Ces dernières années, celui-ci a mis en place des projets visant à développer le tourisme communautaire dans le village de Buot. "Notre objectif est d’impliquer activement les habitants dans la promotion de leur territoire, afin de renforcer l’attractivité du tourisme à Vân Hô tout en préservant son patrimoine paysager et culturel", partage-t-elle.

Cette approche permet d’enrichir l’expérience des visiteurs en leur offrant un aperçu varié des traditions locales. "Par exemple, à Hua Tat, les voyageurs pourront découvrir la culture H’mông à travers l’art de la fabrication du papier +dó+ (rhamnoneuron) et la technique du batik, qui consiste à dessiner sur du tissu avec de la cire d’abeille. À Buot, en revanche, ce sont les traditions des Thái qui prédominent, avec des spectacles de danse, une gastronomie typique et un mode de vie authentique", explique-t-elle.

Promouvoir les atouts locaux

L’agence de voyages Amica Travel accueille principalement des touristes européens et américains, qui sont particulièrement intéressés par les spécificités culturelles autochtones. "À Buot, on reconnaît immédiatement un village de l’ethnie Thái grâce à ses costumes traditionnels et l’architecture typique de ses maisons. De même, à Hua Tat, l’identité H’mông est omniprésente. Mes clients apprécient ces particularités", souligne Mme Thùy Linh, représentante du voyagiste. "Ce que recherchent les étrangers, c’est une immersion authentique dans la vie locale", ajoute-t-elle. Toutefois, elle regrette le manque d’établissements d’hébergement de qualité à Buot.

"Les services d’hébergement nécessitent des investissements à long terme. C’est pourquoi nous envisageons de collaborer avec les homestay de Hua Tat et de Chiêng Di, où ces infrastructures sont mieux développées depuis une dizaine d’années. Après une journée d’exploration à Buot, où la nature offre des paysages magnifiques, les visiteurs pourront poursuivre leur séjour dans ces localités voisines", explique Ðinh Thi Huyên.

De son côté, Hoàng Van Sinh, de Hi-classe Travel, estime qu’avec l’amélioration des infrastructures de transport, un circuit reliant de nombreux villages de Vân Hô est tout à fait envisageable. "Ce type de voyage, permettant d’enrichir le programme des excursions, est déjà proposé dans d’autres provinces", note-t-il. Il suggère également d’intégrer des activités interactives, où les visiteurs étrangers pourront participer directement à des travaux champêtres : "Ils pourront labourer, récolter… et ainsi vivre pleinement au rythme local".

Nguyên Van Loi, de Seawind Travel, met l’accent sur l’importance du renforcement de la promotion via les réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok et Instagram. "Ce sont des outils de communication extrêmement efficaces dont de nombreuses destinations vietnamiennes ont su tirer parti pour valoriser leur image", affirme-t-il.

À ce propos, Mme Huyên rappelle que "les habitants de Buot ont bénéficié de formations à la production de vidéos destinées aux réseaux sociaux, dans le cadre des projets mis en œuvre par le centre TABA. Cela leur a permis de mettre en avant les produits agricoles et les paysages locaux". Cette stratégie sera encore renforcée dans les mois à venir pour maximiser l’influence de ces plateformes numériques.

Trang A Chu, propriétaire du homestay A Chu à Hua Tat, insiste sur la nécessité de politiques de soutien spécifiques aux acteurs du tourisme local. "Lors des réunions entre agences de voyages et communautés, il vaut mieux inviter aussi les autorités locales afin qu’elles puissent écouter directement leurs recommandations. Cela devrait favoriser le développement du tourisme dans la région", estime-t-il.

Et de mettre en garde contre le risque de déséquilibre face aux grandes structures hôtelières : "Sans politiques d’appui, les homestays ne peuvent rivaliser avec les resorts et hôtels financés par de grands groupes".

Texte et photos : Vân Anh/CVN