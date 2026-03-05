La "Journée de la Tchécoslovaquie" à Hô Chi Minh-Ville renforce l'amitié internationale

L'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a célébré le 5 mars la troisième "Journée de la Tchécoslovaquie", marquant le 76 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Tchécoslovaquie (2 février 1950 - 2026).

L'événement s'est déroulé en présence de l'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, du consul honoraire de la République tchèque à Hô Chi Minh-Ville, Ngô Hông Chuyên, de la présidente de la HUFO, Ha Thanh, du maire de Sala, dans la région de Nitra en Slovaquie, Jozef Belicky, ainsi que de membres des communautés tchèque et slovaque résidant et travaillant dans la ville.

Photo : VNA/CVN

Lors de son intervention, Bùi Quang Hai, président de l'Association d'amitié Vietnam - Slovaquie à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le programme contribuait à raviver l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Tchécoslovaquie (aujourd'hui République tchèque et Slovaquie), tout en renforçant les échanges entre les peuples et les liens culturels.

L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoài Nam, a souligné que cet événement intervenait au moment où le Vietnam et la République tchèque entamaient la mise en œuvre de leur partenariat stratégique établi en 2025, contribuant ainsi à une coopération et une compréhension mutuelle accrues entre les peuples vietnamien, tchèque et slovaque.

Le programme, placé sous le thème "Voyage d'amitié Vietnam - Tchécoslovaquie", proposait des danses folkloriques d'Europe de l'Est et des interprétations musicales de chansons populaires des années 1970 à 1990 par des membres d'associations d'amitié locales.

VNA/CVN