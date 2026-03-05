Au Brunei, le Têt vietnamien devient un pont culturel entre les deux peuples

Fidèle aux orientations du XIV e Congrès national du Parti et à la Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement culturel, l’ambassade du Vietnam au Brunei a intensifié les activités de diplomatie culturelle visant à promouvoir l’image du pays, de son peuple et de ses valeurs traditionnelles.

À l’occasion du Nouvel An lunaire 2026 (Têt traditionnel de l’Année du Cheval), l’ambassade du Vietnam a collaboré avec l’Université nationale de Brunei Darussalam (UBD) et l’Association des vétérans des Forces armées royales de Brunei (VARBAF) pour organiser, les 26 février et 3 mars, une série d’événements consacrés aux coutumes du Têt vietnamien, créant un espace d’échanges culturels riche en couleurs associant promotion linguistique et artisanat traditionnel vietnamien auprès des étudiants et du public brunéiens.

Photo : VNA/CVN

Au cours de ces journées, l’atmosphère du Têt vietnamien a été recréée de manière vivante à travers des décorations de fleurs d’abricotier et de pêcher ainsi que des scènes traditionnelles du Nouvel An lunaire.

Sous la direction de l’épouse de l’ambassadeur, avec la participation du personnel de l’ambassade, de représentants de la communauté vietnamienne et d’entreprises, les étudiants brunéiens ont pu découvrir directement la richesse et la subtilité de la culture traditionnelle vietnamienne.

Un moment particulièrement marquant a été l’initiative créative d’étudiants qui ont combiné les motifs du batik et les motifs textiles traditionnels brunéiens avec des produits culturels et artisanaux vietnamiens, créant des œuvres originales.

Présente à l’événement, la commandante Hajah Rosnani, secrétaire générale de la VARBAF, accompagnée de plusieurs membres de l’association, a salué ces initiatives qui ont mis en lumière les convergences culturelles entre les deux peuples, notamment les valeurs familiales et les traditions communautaires illustrées par le Têt vietnamien et la fête musulmane de Hari Raya.

La commandante Hajah Rosnani a exprimé le souhait de poursuivre la coopération avec l’ambassade du Vietnam en organisant davantage d’activités d’échanges culturels, notamment des ateliers d’artisanat destinés aux femmes des deux pays afin de renforcer les liens et de promouvoir des initiatives caritatives.

La VARBAF a également exprimé son souhait de renforcer les liens avec l’Association des anciens combattants du Vietnam afin de promouvoir la coopération dans plusieurs domaines, notamment celui des produits halal.

VNA/CVN