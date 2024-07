Le Vietnam travaille en étroite collaboration avec les autorités thaïlandaises pour enquêter sur l'incident d'un hôtel à Bangkok

L'ambassade du Vietnam en Thaïlande travaille en étroite coordination avec les autorités thaïlandaises pour se tenir au courant et contribuer à l'enquête sur l'incident impliquant six personnes, dont quatre Vietnamiens, retrouvées mortes dans un hôtel de Bangkok, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang, le 18 juillet.

Photo : VNA/CVN

Lors d'une conférence de presse régulière du ministère vietnamien des Affaires étrangères, la porte-parole a déclaré que l'ambassade du Vietnam en Thaïlande avait demandé à la police et au ministère thaïlandais des Affaires étrangères de fournir des informations sur l'incident et de créer les conditions nécessaires pour que les citoyens soient emmenés des mesures de protection.

Elle a déclaré que dès qu'il avait été informé de l'affaire, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait ordonné au ministère des Affaires étrangères de travailler en étroite collaboration avec la partie thaïlandaise pour enquêter sur l'incident et prendre des mesures pour protéger les droits et les intérêts légitimes des citoyens vietnamiens. Il a également demandé au ministère de la Police de coordonner l'enquête à la demande de la partie thaïlandaise afin de vérifier rapidement l'identité des victimes.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'ambassade du Vietnam en Thaïlande doit surveiller de près l'incident, rendre compte en temps opportun des développements du processus d'enquête, mener un travail de protection des citoyens et guider les familles endeuillées dans la mise en œuvre des procédures pertinentes, comme stipulé, a déclaré Pham Thu Hang.

Elle a noté que sous la direction du Premier ministre, le ministère des Affaires étrangères a fourni des informations sur les cas permettant au ministère de la Police de mener des actions professionnelles.

Dans le même temps, l'ambassade du Vietnam en Thaïlande maintient un contact constant avec les agences compétentes du pays hôte afin de fournir des conseils en temps opportun aux familles des victimes afin qu'elles puissent mettre en œuvre les procédures pertinentes lorsque cela est autorisé, selon Pham Thu Hang.

La responsable a présenté une fois de plus ses condoléances aux familles endeuillées et a exprimé l'espoir qu'elles surmonteront bientôt cette perte.

Le 16 juillet, six personnes, dont quatre vietnamiens et deux autres d'origine vietnamienne, ont été retrouvées mortes à l'hôtel Grand Hyatt Erawan à Bangkok, en Thaïlande. Les médecins de l'hôpital King Chulalongkorn Memorial de Thaïlande ont confirmé le 17 juillet que les six personnes étaient mortes d'un empoisonnement au cyanure.

VNA/CVN