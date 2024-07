Du cyanure était présent dans la nourriture de six personnes décédées à Bangkok

Selon des médias locaux le 19 juillet, les forces compétentes ont trouvé du cyanure non seulement dans le thé, mais aussi dans la nourriture dans le salon où six personnes - quatre Vietnamiens et deux Américains d’origine vietnamienne - sont décédées à l'hôtel Grand Hyatt Erawan, à Bangkok, en Thaïlande.