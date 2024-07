Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un dirigeant dévoué au peuple

De nombreux Vietnamiens d'outre-mer n'ont pu exprimer leur sentiment de perte après le décès du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, dirigeant exceptionnel du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam.

>> L’ambassadeur d’Inde affirme les vastes contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong

>> Le SG Nguyên Phu Trong, un dirigeant exemplaire, fiable et bien aimé du peuple

>> Des diplomates affirment le rôle du SG Nguyên Phu Trong dans l'histoire du Vietnam

Mai Thao, président de l'Association des Vietnamiens à Cuba, a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) : « La communauté vietnamienne à Cuba a été très triste en apprenant le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong. C’est une perte énorme pour notre Parti, notre État et notre peuple ».

VNA/CVN

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un cadre exceptionnel qui a consacré toute sa vie à la révolution et au peuple, travaillant toujours avec un fort esprit révolutionnaire pour servir le Parti, et avec une détermination à construire un Parti solide et puissant, contribuant à édifier un pays plus prospère, a-t-il souligné.

Au Japon, la communauté vietnamienne a affirmé son admiration et son affection particulières pour le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un dirigeant dévoué à la cause révolutionnaire du Parti et du peuple.

Le Docteur Nguyên Hông Son, président de la Fédération des associations des Vietnamiens au Japon, a souligné les grandes contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong à différents postes.

Durant son mandat de secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, il a apporté de nombreuses contributions importantes au développement de la capitale. En tant que président de l'Assemblée nationale, il a pris de nombreuses décisions importantes, contribuant à la construction et au perfectionnement du système juridique, promouvant la réforme administrative et renforçant la supervision de l'Assemblée nationale. En tant que secrétaire général du Parti à travers différents mandats, il a continué à affirmer son talent de leader et son dévouement envers le pays, a rappelé Nguyên Hông Son.

En particulier, la campagne anti-corruption lancée par le secrétaire général ces dernières années a créé une grande confiance au sein de la communauté vietnamienne au Japon, a-t-il ajouté.

A Pékin, en Chine, le doctorant Lê Trung Thanh a affirmé son impression devant le sens des responsabilités au travail du secrétaire général Nguyên Phu Trong, un dirigeant talentueux, toujours intéressé par la vie de son peuple.

Admiration et confiance

Lê Trung Thanh a également affirmé son admiration pour la détermination du secrétaire général dans la lutte contre la corruption. Grâce à cela, la confiance du peuple dans le Parti et l'État a été consolidée et renforcée, a-t-il souligné, ajoutant qu’outre le domaine politique, le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait apporté de grandes contributions aux questions culturelles, éducatives et sociales.

Le secrétaire général était une personne toujours dévouée au développement du pays et au bonheur du peuple, en plaçant les intérêts de la Patrie au premier plan. La diversité et l'intégralité de son style de leadership ont permis de nombreuses réalisations, élevant la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale, a dit Lê Trung Thanh.

Nous nous sentons très choqués et tristes, a partagé Ninh Viêt Thông, un Vietnamien de Thaïlande à la VNA. Nous sommes reconnaissants envers le secrétaire général Nguyên Phu Trong qui a apporté de grandes contributions au développement national et à l’amélioration du statut du Vietnam sur la scène internationale, a dit Nguyên Van Hoa, un autre Vietnamien de Thaïlande.

La Docteure Phan Bich Thiên, membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, présidente de la Fondation pour les relations Hongrie-Vietnam, présidente du Forum des femmes vietnamiennes en Europe, vice-présidente de l'Association des Vietnamiens de Hongrie, a souligné que le secrétaire général était un leader avec du cœur et une vision, qui s’était soucié du peuple et avait œuvré pour le peuple.

Rappelant la préoccupation du secrétaire général pour les Vietnamiens à l'étranger, la docteure Phan Bich Thiên a affirmé que pour les Vietnamiens d'outre-mer, le secrétaire général Nguyên Phu Trong était devenu un symbole de leur confiance dans le Parti, le gouvernement et le pays.

VNA/CVN