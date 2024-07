L'ambassade du Vietnam en Thaïlande poursuit les mesures de protection des citoyens

Photo : Getty Images/VNA/CVN

L'ambassade du Vietnam en Thaïlande a également envoyé des informations détaillées aux autorités nationales et demandé de leur aide dans les procédures de rapatriement des corps, prévues les 20 et 21 juillet. Il continuera à suivre de près l'incident et à se coordonner avec les autorités compétentes et prendra les mesures ultérieures et nécessaires de protection des citoyens.

Plus tôt, vendredi matin 19 juillet, l'ambassadeur Pham Viêt Hùng a reçu Sanan Angubolkul, président de l'Association d'amitié Thaïlande - Vietnam, venu lui présenter ses condoléances pour l'incident.

Mardi 16 juillet, six personnes, dont quatre citoyens vietnamiens et deux autres d'origine vietnamienne, ont été retrouvées mortes à l'hôtel Grand Hyatt Erawan. Selon les résultats de l'autopsie annoncés le 17 juillet, six victimes sont décédées des suites d'un empoisonnement au cyanure.

VNA/CVN