Hô Chi Minh-Ville : les transferts de fonds par la diaspora en hausse de près de 20%

Au cours du seul deuxième trimestre de cette année, les envois de fonds ont totalisé plus de 2,3 milliards d'USD, soit une baisse de 19,5% par rapport au trimestre précédent, mais une augmentation de 4,2% par rapport à la même période de l'année dernière. Les flux de capitaux en provenance d'Asie ont continué à dominer, représentant 56,1% du total et en hausse de 48,5% sur un an.

Nguyên Duc Lênh, représentant de la Banque d’État a expliqué que les facteurs concernant les ressources humaines et le marché du travail ont continué à avoir un impact positif sur le montant des envois de fonds vers le plus grand centre économique du Sud au cours du semestre.

En outre, l'amélioration des services de paiement des banques et des sociétés de transfert de fonds a contribué à la forte augmentation des flux de fonds vers la ville, a-t-il déclaré, ajoutant que les politiques et mécanismes de soutien mis en place par le gouvernement et la banque centrale ont également joué un rôle essentiel pour attirer les envois de fonds. à la ville au cours des dernières années.

L'afflux de fonds vers Hô Chi Minh-Ville et le Vietnam dans son ensemble devrait connaître une tendance à la hausse dans les temps à venir, en particulier avec l'entrée en vigueur de la loi foncière modifiée, de la loi modifiée sur le logement et de la loi modifiée sur les affaires immobilières.

Les envois de fonds de l'étranger vers la ville en 2023 ont atteint un record sur six ans d'environ 8,9 milliards d'USD, soit une augmentation de 35% sur un an.

Le Comité populaire municipal a approuvé le plan d'attraction des envois de fonds à l'étranger pour 2025-2030, visant un taux de croissance annuel moyen supérieur à 10%. L'initiative vise à canaliser ces ressources principalement vers la production et les entreprises locales, en se concentrant sur des interventions non administratives dans le transfert et l'allocation des fonds.

VNA/CVN