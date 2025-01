Les envois de fonds à Hô Chi Minh-Ville atteignent 9,6 milliards d'USD en 2024

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Duc Lênh, directeur adjoint de la Banque d’État du Vietnam (BEV) affiliée à Hô Chi Minh-Ville, les transferts de fonds vers la métropole du Sud par l’intermédiaire de sociétés de transfert de fonds ont représenté environ 74,2%, tandis que ceux transférés via des établissements de crédit ont représenté 25,8%.

L’Asie reste la principale source de transferts de fonds, représentant 53,8%, soit une augmentation de 24% par rapport à l’année précédente.

Dans le même temps, les transferts de fonds en provenance d’Océanie et des régions américaines ont augmenté respectivement de 20% et de 4,4%, mais les transferts de fonds en provenance d’Europe ont diminué de 19,1% sur un an.

Les transferts de fonds vers Hô Chi Minh-Ville ont augmenté de manière constante au fil des ans et ont représenté environ 55% du montant des transferts de fonds vers le pays.

En 2024, les transferts de fonds au Vietnam réalisés par les Vietnamiens résidants à l’étranger se sont chiffrés à 16 milliards d'USD, selon les données officielles.

Nguyên Duc Lênh a expliqué que les facteurs liés aux ressources humaines et au marché du travail continuaient d’avoir un impact positif sur le montant des transferts de fonds vers la mégapole du Sud.

En outre, les améliorations des services de paiement des banques et des sociétés de transfert de fonds ont contribué à la forte augmentation du flux de transferts de fonds vers la ville, a-t-il indiqué.

Les politiques et mécanismes de soutien mis en place par le gouvernement et la banque centrale ont également joué un rôle essentiel pour attirer les transferts de fonds vers la ville au cours de la période écoulée, a-t-il ajouté.

Le Comité populaire municipal a approuvé le plan d’attraction des transferts de fonds de l’étranger pour 2025-2030, destiné à canaliser ces ressources principalement vers la production et les entreprises locales.

VNA/CVN