Les jeunes et étudiants vietnamiens au Japon tiennent leur congrès

L’Association des jeunes et des étudiants vietnamiens au Japon (VYSA) a organisé, samedi 11 janvier à Tokyo, son congrès pour le mandat 2025-2026.

Photo : VNA/CVN

L’événement a vu la participation de la première secrétaire et chef du service de l’éducation de l’ambassade du Vietnam au Japon, Vu Thi Liên Huong, des représentants des associations vietnamiennes au Japon, des sections locales de la VYSA, des entreprises partenaires et plus de 100 membres de la VYSA.

La présidente de la VYSA pour le mandat 2024-2025, Nguyên Thi Tram Anh, a souligné les réalisations de l’association en 2024 dans des domaines tels que le soutien à l’éducation, l’aide à l’emploi, les activités caritatives et les échanges culturels et sportifs.

En particulier, le 17e salon de l’emploi de la VYSA 2024 a réussi à mettre en relation des entreprises japonaises avec des jeunes vietnamiens, créant ainsi les opportunités d’emploi pour les étudiants bientôt diplômés.

En 2024, la VYSA de la préfecture de Gifu a été créée, renforçant encore les activités des jeunes et des étudiants vietnamiens dans le Centre du Japon.

Au nom de l’ambassade du Vietnam au Japon, Vu Thi Liên Huong a déclaré que la VYSA avait organisé de nombreuses activités significatives pour soutenir la communauté vietnamienne au Japon, en particulier les étudiants et les jeunes, dans leur vie, leurs études et leur développement de carrière.

Après les rapports des sections locales, le congrès a élu un comité exécutif de huit membres pour le mandat 2025-2026. La présidente nouvellement élue Ngô Thi Anh Tuyêt, étudiante en troisième année d’économie à l’université Teikyo, s’est engagée à renforcer les activités efficaces de la VYSA sous le thème de cette année "Des racines vers l’avenir".

L’association continuera de soutenir la jeunesse vietnamienne au Japon tout en organisant des échanges culturels pour préserver et promouvoir la beauté de la culture vietnamienne à l’échelle internationale, a-t-elle déclaré.

Depuis sa création en 2001, la VYSA, avec 12 antennes à travers le Japon, a mené un large éventail de projets pour soutenir les jeunes vietnamiens et les étudiants vivant au Japon.

VNA/CVN