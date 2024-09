Les Viêt kiêu s'unissent pour diffuser la valeur de la langue et de la culture vietnamiennes

>> Les Vietnamiens d’outre-mer s’unissent pour réaliser l'aspiration de développement du pays

>> Préserver la culture et la langue vietnamiennes au sein des Viêt kiêu

>> Promouvoir la langue vietnamienne au sein des communautés d'outre-mer

Photo : VNA/CVN

S'adressant à la presse à cette occasion, la vice-ministre des Affaires étrangères et présidente du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer (SCOV), Lê Thi Thu Hang, a souligné que le projet "Journée d'honneur de la langue vietnamienne pour les Vietnamiens d'outre-mer (Viêt kiêu) pour la période 2023-2030" proposé par le SCOV et approuvé par le Premier ministre en 2022, représente une avancée significative dans le maintien et le développement de la langue au sein de la diaspora. Cette initiative crée un moteur essentiel pour stimuler les activités d'enseignement et d'apprentissage connexes, répondant aux besoins concrets de la communauté.

Ces deux dernières années, le projet a suscité une attention considérable de la part des agences, des organisations, des entreprises et surtout des Viêt kiêu.

Selon la diplomate, le Comité, en collaboration avec divers ministères et agences, a entrepris des efforts concertés tels que la formation de professeurs de vietnamien au Vietnam et à l'étranger, la mise en place de bibliothèques d'ouvrages en langue vietnamienne et la fourniture de livres au Japon, en République de Corée, à Taïwan (Chine), en Autriche, en France, en République tchèque, en Hongrie, en Slovaquie, en Belgique et au Qatar, entre autres.

En outre, ils ont travaillé au développement de sites web d'enseignement de la langue vietnamienne et de programmes médiatiques tels que "Chào Tiếng Việt" (Bonjour vietnamien) et "Dấu ấn Việt Nam" (Empreinte vietnamienne) sur la chaîne VTV4 de la Télévision du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

La communauté des Viêt kiêu a activement soutenu les activités de la Journée de la langue vietnamienne en créant des départements dédiés à la langue maternelle dans leurs associations, en ouvrant ou en agrandissant leurs écoles de langue, en créant des forums et en organisant des séminaires et des ateliers pour partager des méthodes et des expériences d'enseignement.

Ces deux dernières années, un concours recherchant des ambassadeurs de la langue vietnamienne a récompensé dix personnes, dont un de 8 ans vivant au Japon et un ressortissant lao.

Lê Thi Thu Hang a également souligné l'importance d'encourager les jeunes Vietnamiens nés à l'étranger à préserver la langue vietnamienne, car ils sont l'avenir de la communauté et essentiels au maintien des identités culturelles de la Patrie.

Elle a déclaré que le comité a mis en œuvre divers programmes pour promouvoir l'apprentissage du vietnamien auprès des jeunes générations de Vietnamiens d'outre-mer, notamment un camp d'été annuel au Vietnam, où la maîtrise du vietnamien est un critère de sélection clé. Ce programme permet à ces jeunes de participer à des activités autour de la culture et de l'histoire et de se rapprocher de leur pays d'origine, leur offrant ainsi la possibilité de pratiquer et d'améliorer leurs compétences en vietnamien.

Au cours de la dernière décennie, le SCOV, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de la Formation, les universités et la Maison d'édition pédagogique du Vietnam, a organisé des cours de formation annuelles pour les professeurs de vietnamien, d'abord au Vietnam et maintenant de plus en plus à l'étranger.

Le comité soutient également l'entretien, la rénovation et la création d'établissements d'enseignement dans les pays où la diaspora rencontre des difficultés, comme le Laos et le Cambodge, tout en fournissant des manuels et du matériel pédagogique et en soutenant les initiatives des Vietnamiens d'outre-mer visant à préserver la langue. Il s'efforce également de promouvoir le vietnamien comme langue principale dans les systèmes éducatifs en France, au Laos et à Taïwan (Chine).

Selon la vice-ministre, jouant un rôle essentiel dans la préservation et la promotion de la langue dans le monde, les ambassadeurs de la langue vietnamienne sont essentiels pour maintenir et transmettre le patrimoine culturel vietnamien aux jeunes générations à l'étranger et aux amis internationaux.

VNA/CVN