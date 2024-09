Développement de cours de vietnamien en Malaisie

Cette année, le nombre d’étudiants participant aux cours de vietnamien en présentiel et en ligne organisés par l’ambassade du Vietnam en Malaisie a connu une augmentation.

Photo : VNA/CVN

Lancés il y a huit ans, les cours de vietnamien à l'ambassade sont passés à neuf classes avec plus de 40 enfants, dont trois cours en présentiel et six en ligne.

Ils sont dispensés par l’enseignante Nguyên Thi Liên, responsable du Club du vietnamien en Malaisie, qui a été élue en 2023 l'un des cinq ambassadeurs de la langue vietnamienne à l'étranger, et l’enseignante Nguyên Thuy Thiên Huong qui travaille actuellement pour la Faculté des langues et linguistiques (FLL) de l’Université de Malaya (Universiti Malaya - UM).

À savoir que la FLL dispose également d’une classe de vietnamien avec un effectif de 100 à 140 étudiants.

Le Comité de liaison des Vietnamiens à Selangor organise également des cours pour les enfants de la communauté vietnamienne en Malaisie, qui compte plus de 30.000 personnes.

VNA/CVN