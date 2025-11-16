Les intellectuels de la diaspora appellent à susciter la puissance mondiale du Vietnam

La diaspora vietnamienne, forte de plus de six millions de personnes réparties dans plus de 130 pays et territoires, s’est imposée comme une ressource stratégique essentielle au développement et à l’intégration internationale du pays.

Depuis des années, le Parti et l’État accordent une grande importance aux opinions, aux connaissances et à l’engagement des Vietnamiens résidant à l’étranger, les considérant comme partie indissociable de la communauté des ethnies du Vietnam.

La publication anticipée des projets de documents du XIVe Congrès national du Parti, prévu en 2026, a permis à la diaspora vietnamienne, et notamment aux intellectuels, experts et entrepreneurs, d’étudier, d’analyser et de contribuer activement par leurs idées constructives.

Le Prof.-Dr. Nguyên Xuân Thinh, à l’ Université technique de Dortmund, président par intérim de l’Union des associations vietnamiennes en Allemagne, a souligné que cette initiative témoigne d’une approche ouverte et transparente, susceptible de renforcer la confiance des Vietnamiens de l’étranger dans les politiques stratégiques du pays.

Pour sa part, Pham Khanh Nam, rédacteur en chef du magazine en ligne des Vietnamiens en Allemagne "Huong Viêt" (Parfum vietnamien), a souligné que l’esprit de "prendre le peuple pour racine", présent dans les projets de documents, renforce les liens entre les compatriotes vietnamiens et leur patrie.

Les commentaires reçus des communautés vietnamiennes du monde entier témoignent d’une volonté sincère de contribuer au développement national, même à distance.

Une ressource stratégique importante

Plusieurs experts, dont la Dr Phan Bich Thiên, membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et présidente du Forum des femmes vietnamiennes en Europe, ont souligné que la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger devrait être reconnue comme une ressource stratégique importante dans le processus d’intégration internationale et de développement national.

Ils ont déclaré que le potentiel de la diaspora vietnamienne ne se limite pas à la sphère économique, mais réside également dans son capital intellectuel, ses réseaux internationaux et sa capacité à rapprocher le Vietnam du reste du monde.

Depuis les États-Unis, Gary Thanh Nguyên, président du président du Club des entrepreneurs et Vietnamiens patriotes de la région métropolitaine de Washington (DMV - Washington, Maryland, Virginie), a affirmé que si l’esprit patriotique des Vietnamiens de l’étranger est fédéré de manière appropriée, cette force contribuera significativement à l’édification d’un Vietnam puissant, prospère, solidaire et durable.

De même, de nombreux experts ont souligné le rôle croissant de la diplomatie populaire, considérée comme l’un des piliers de la politique étrangère vietnamienne. La diaspora, véritable «ambassadrice culturelle», joue un rôle clé dans la projection d’une image moderne, humaine et innovante du pays.

Le Dr Nguyên Hông Son, président de l’Union des associations des Vietnamiens au Japon, a souligné que lorsque chaque Vietnamien au Japon devient un "ambassadeur culturel" et un "partenaire de connaissances", la communauté contribue activement au processus d’intégration globale du pays.

Afin de valoriser cette ressource, Pham Khanh Nam a proposé de renforcer la coordination entre les missions diplomatiques et les associations vietnamiennes à l’étranger par le biais d’activités culturelles, éducatives et économiques plus souples et efficaces.

Il a proposé de développer un réseau d’"ambassadeurs populaires", afin que chaque Vietnamien résidant à l’étranger devienne un pont fiable et un ami intime du Vietnam sur la scène internationale, contribuant ainsi à promouvoir l’image du Vietnam comme un pays intégré, humaniste et innovant.

Encourager la participation de la diaspora vietnamienne

Le Dr Nguyên Hông Son, président de l’Union des associations vietnamiennes au Japon, a suggéré la mise en place de mécanismes de reconnaissance pour encourager cette participation, notamment en invitant la diaspora à des forums internationaux ou à des événements multilatéraux.

Dans un contexte où les documents du 14e Congrès national du Parti mettent l’accent sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme moteurs du développement, de nombreux intellectuels de la diaspora peuvent y contribuer par le transfert de technologies, le développement des talents et la participation à des projets stratégiques.

La Dr Phan Bich Thiên a proposé la création d’un écosystème mondial reliant les intellectuels vietnamiens dans des domaines clés tels que la technologie, l’environnement, la santé, l’éducation et la sécurité non traditionnelle.

De même, Pham Khanh Nam a recommandé la mise en place d’un mécanisme de dialogue régulier entre les experts vietnamiens de l’étranger et les ministères ou agences nationaux afin de partager les expériences, de formuler des recommandations politiques et de promouvoir la recherche et le transfert de technologies.

D’autres experts ont suggéré des mesures incitatives pour encourager l’investissement de la diaspora, notamment dans l’innovation, les énergies propres et les technologies vertes, par le biais de fonds de soutien et de procédures administratives simplifiées.

La Dr Pham Thi Thanh Loan, directrice générale de la Guangdong Viet-Viet Tourism and Trade Services Co., Ltd., a déclaré que les Vietnamiens de l’étranger sont disposés à apporter leurs connaissances et technologies de pointe, mais qu’ils ont besoin d’un environnement ouvert et favorable leur permettant de s’intégrer pleinement aux programmes économiques, sociaux, culturels et éducatifs du pays.

La communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger demeure une source essentielle de richesse spirituelle, intellectuelle et culturelle. Développer pleinement cette ressource implique également de réaliser les trois orientations fondamentales des projets de documents du XIVe Congrès national du Parti : éveiller l’aspiration à un développement prospère et heureux, consolider la grande union nationale et promouvoir une intégration internationale large et profonde.

