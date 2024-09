Les Viêt kiêu œuvrent toujours pour leur pays d’origine

>> Maximiser la force de la communauté vietnamienne à l’étranger

>> Mobiliser les contributions de la diaspora au développement

L’union fait la force

Trân Phu Thuân, vice-président permanent de l’Association des Vietnamiens en Russie

L’union a été la source de puissance et de traditions précieuses, aidant le peuple vietnamien à surmonter de nombreux défis et à écrire de brillantes pages de son histoire.

À côté du maintien de la grande union communautaire, il faut renforcer les bases juridiques et économiques, constituant un soutien solide au processus d’intégration et au développement stable à long terme des Viêt kiêu en Russie pour pouvoir développer une communauté forte.

Les premières impressions

Duong Minh Tri, secrétaire général de la Chambre de Commerce - Alliance Belgique-Vietnam (BVA)

Je suis très honoré d’avoir été invité la 4e Conférence mondiale des Vietnamiens d’outre-mer et heureux d’y assister pour la première fois. Ici, j’ai l’occasion de rencontrer les représentants d’une grande communauté vietnamienne issue de nombreux pays, des personnes partageant les mêmes objectifs communs : contribuer à l’économie de leurs pays d’accueil tout en s’y intégrant parfaitement, participer au développement de leur pays d’origine et construire un pont avec les différentes nations afin de soutenir l’image du Vietnam sur la scène internationale. C’est aussi l’occasion de réseauter avec plus de 400 participants et d’échanger de bonnes pratiques.

À mon avis, chaque Vietnamien vivant à l’étranger est un “ambassadeur” de l’image du Vietnam, c’est pourquoi nous avons la responsabilité d’entretenir une opinion positive dans nos pays d’accueil. La communauté vietnamienne doit également contribuer ensemble à diffuser une belle image du Vietnam à l’étranger.

En tant que secrétaire général de la Chambre de Commerce - Alliance Belgique - Vietnam (Belgian Vietnamese Alliance - BVA) et à travers ce forum, j’espère avoir l’opportunité de rentrer en contact avec des entreprises vietnamiennes et entrepreneurs vietnamiens actifs en Europe ou intéressés par le marché européen afin que la BVA puisse les accompagner dans le développement de leurs activités et les connecter au réseau économique belge et de l’Union européenne (UE). L’Accord de libre-échange Union européenne - Vietnam (EVFTA) est une base solide pour le commerce bilatéral, au bénéfice des entreprises.

Un Centre culturel vietnamien à Bruxelles

Dào Hông Hai, femme d’affaires en Belgique

Je suis propriétaire de la chaîne de restaurants Hanoi Station, située rue Keltenlaan dans le quartier animé d’Etterbeek et dans le centre commercial Cameleon de Bruxelles, en Belgique. Je suis aussi coordinatrice du Centre interculturel Vietnam - Pacifique à Bruxelles et membre de l’Association des entreprises Vietnam en Europe.

Depuis une dizaine d’années, mes restaurants servent de la cuisine vietnamienne aux clients européens dans un espace culturel typiquement vietnamien.

Née après 1975, j’ai toujours eu un désir de paix et de développement prospère pour mon pays natal. Je suis très fière d’être Vietnamienne. Et dans tous mes restaurants à Bruxelles, un portrait de l’Oncle Hô et un grand drapeau rouge avec une étoile jaune sont toujours accrochés au centre.

Moi et des amis en Belgique avons créé et installé un petit espace de livres en vietnamien dans le restaurant afin de partager notre passion commune pour la lecture et des livres en vietnamien. À ce jour, la bibliothèque dispose de centaines de livres en tous genres et pour différentes tranches d’âge. La création de cette bibliothèque est une activité significative pour contribuer à la communauté vietnamienne en Belgique.

J’espère qu’il y aura bientôt un Centre culturel vietnamien à Bruxelles. Nous voulons devenir un pont d’amitié entre le Vietnam et le monde.

Favoriser l’industrie des semi-conducteurs

Phuong Eric, Viêt kiêu d’Allemagne

Travaillant dans l’une des plus grandes sociétés de gestion d’entreprise au monde basée en Allemagne, je salue l’élaboration par le Vietnam d’une stratégie visant à développer l’industrie des semi-conducteurs vers un développement durable futur.

Le Vietnam est en train de finaliser ses réglementations juridiques, ses mécanismes et ses politiques visant à améliorer le climat d’investissement et des affaires, ainsi que ses mécanismes politiques pour attirer les entreprises technologiques, la plupart des incitations étant appliquées au secteur des semi-conducteurs.

Le pays dispose des infrastructures de transport et de production, d’une main-d’œuvre abondante et de prestigieux établissements d’enseignement et de recherche. En plus de l’étude de faisabilité de la stratégie, des plans plus détaillés devraient être élaborés, avec notamment une connexion plus efficace entre experts nationaux et étrangers.

De nombreux experts vietnamiens à l’étranger qui se sont engagés dans des secteurs clés et dans la science moderne, depuis l’électronique, la biologie, les nouveaux matériaux, les nouvelles énergies et l’informatique jusqu’à l’aviation, les sciences spatiales et l’océanographie, souhaitent apporter davantage de contributions au développement de la Patrie.

J’espère que le gouvernement fournira des informa-tions sur les politiques de soutien à l’intelligentsia

Viêt kiêu afin qu’il soit plus facile de faire appel au soutien, à la coopération et aux investissements des plus grands spécialistes mondiaux.

Je propose également au gouvernement de simplifier les conditions et procédures administratives pour que les Viêt kiêu puissent mieux développer leur entreprise dans le pays.

Le développement du vietnamien

Trân Hông Vân, Viêt kiêu d’Australie

La protection de la langue maternelle est importante pour les Vietnamiens du monde entier, elle constitue un pont pour relier les communautés des différents pays d’accueil.

Les ambassadeurs de la langue vietnamienne devraient travailler à la création d’un réseau pour partager les expériences et le matériel pour l’enseignement de la langue.

Thuy Hà/CVN