Exposition "Diên Biên Phu - rendez-vous historique" à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Avec plus de 300 images, documents et artefacts exposés, l’événement retrace les victoires militaires après huit ans de guerre de résistance contre les colonialistes français, dévoile les complots, les plans et les arrangements militaires des colonialistes français à Diên Biên Phu, démontre la détermination stratégique du Comité central du Parti à ouvrir la campagne de Diên Biên Phu, les préparatifs sous tous les aspects de tout le peuple et de toute l'armée pour la campagne, les décisions importantes prises par le Commandant en chef Vo Nguyen Giap - Commandant général de la campagne, le processus de combat courageux, rusé et créatif de l'armée et du peuple sur tous les fronts aboutissant à cette victoire qui "a retenti à travers les cinq continents et a ébranlé le monde".

En outre, l'exposition présente Diên Biên d‘aujourd'hui - un lieu stratégique en termes d'économie, de défense et de sécurité et une destination culturelle et touristique attractive. Ses sites historiques associés à la Victoire de Diên Biên Phu sont toujours bien préservés. C'est un véritable "adresse rouge" sensibilisant les jeunes générations aux traditions révolutionnaires.

Selon le colonel Dinh Xuan Hoa, directeur adjoint du Musée d'histoire militaire du Vietnam, cette exposition présente de nombreuses images, objets et documents précieux conservés à son musée, au Musée national de l'histoire du Vietnam et au Département de gestion des documents et des archives de l'État, qui sont présentés au public pour la première fois.

L'exposition dure jusqu'à fin mai au Musée de l'histoire militaire du Vietnam, 28A rue Diên Biên Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoï. Le public peut également visiter l'exposition sur le site Internet du musée à l’adresse : http://baotanglichsuquansu.vn/ .

VNA/CVN