Les semi-conducteurs : nouvel élan pour l’immobilier industriel au Vietnam

Photo : NTU/CVN

Grâce à des investissements massifs et à des politiques gouvernementales efficaces, ce secteur a réalisé des progrès remarquables, établissant une base solide pour une croissance durable.

Secteur clé de la production technologique avancée, l’industrie des semi-conducteurs joue un rôle crucial non seulement dans la croissance économique, mais également dans l’essor de l’immobilier industriel. La présence de centres de recherche et développement (R&D) tels que celui de Nvidia, leader mondial en intelligence artificielle (IA) et semi-conducteurs, positionne le Vietnam comme une destination prisée pour les investisseurs en haute technologie.

Nguyên Chi Dung, ministre du Plan et de l’Investissement, qualifie l’investissement de Nvidia au Vietnam de "tournant historique", établissant le pays comme un hub de recherche en IA majeur en Asie. Ces centres de R&D stimulent non seulement le développement de l’immobilier industriel, mais également l’innovation, l’entrepreneuriat et la création d’emplois qualifiés pour les travailleurs locaux.

Croissance

En 2024, les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam ont atteint près de 38,23 milliards de dollars américains, avec des projets significatifs dans les semi-conducteurs, l’énergie et les composants électroniques. Ces résultats témoignent de l’attractivité du pays, renforcée par sa position géographique stratégique, ses infrastructures modernes et ses efforts de diversification des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Selon Savills Vietnam, la superficie totale des terres industrielles à travers le pays s’élève à plus de 38.200 ha, soit une augmentation de 5% par rapport à l’année précédente. Des zones industrielles comme VSIP à Long An et Thuân Thành à Bac Ninh se distinguent en tant que centres de production durables et respectueux de l’environnement, attirant les industries technologiques de pointe.

Thomas Rooney, directeur adjoint des services immobiliers industriels chez Savills Hanoi, souligne que la situation géographique avantageuse du Vietnam, au cœur des chaînes d’approvisionnement mondiales, en fait une destination stratégique pour les grands groupes technologiques. L’augmentation des investissements dans les projets technologiques avancés et les centres de R&D stimule la demande pour les infrastructures et bâtiments industriels, renforçant ainsi la croissance du marché immobilier industriel.

Formation des ressources humaines

Le gouvernement vietnamien consacre 7% de son PIB à des projets d’infrastructures majeurs, tels que l’autoroute Nord-Sud, l’aéroport international de Long Thành et les ports en eau profonde comme celui de Cái Mép. Ces projets renforcent la connectivité nationale et facilitent le commerce avec l’Europe, l’Amérique et l’Asie du Sud-Est. Parallèlement, des initiatives visent à améliorer la qualité des ressources humaines. Le programme national de développement des compétences dans l’industrie des semi-conducteurs ambitionne de former au moins 50.000 diplômés d’ici 2030, répondant ainsi aux besoins croissants du secteur.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam dispose d’importantes réserves de terres rares, les deuxièmes plus importantes au monde après la Chine, un atout crucial pour la fabrication de composants électroniques et de puces. En outre, le gouvernement a mis en place un fonds de soutien aux projets de haute technologie et adopté le plan électrique VIII pour assurer un approvisionnement énergétique durable aux grands projets d’investissement.

Perspectives d’avenir

Les experts estiment que l’industrie des semi-conducteurs restera un secteur clé dans les années à venir. Les efforts du Vietnam en matière d’infrastructures modernes, de formation de main-d’œuvre qualifiée et de facilitation des investissements renforcent sa position en tant que centre de production technologique dans la région.

L’établissement d’un centre R&D de Nvidia au Vietnam promet non seulement de rehausser le niveau des zones industrielles, mais également de dynamiser les secteurs technologiques de pointe et d’accroître la valeur des biens immobiliers industriels. Avec des acteurs majeurs comme Frasers, Logos et IDEC, le marché immobilier industriel vietnamien continuera de croître pour répondre aux exigences des grandes entreprises technologiques internationales.

Grâce à ses avantages exceptionnels et à des politiques adaptées, le Vietnam s'affirmera comme un acteur clé dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs, contribuant significativement au développement durable de l’immobilier industriel.

VNA/CVN